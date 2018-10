Puskás Ferenc szelleme is bejárja a Chelsea stadionját

2009 óta nem játszott igazi sztárcsapattal magyar futballklub. Akkor a DVSC a Lyon és a Fiorentina mellett a Liverpoollal szerepelt egy négyesben a Bajnokok Ligájában. Az Európa-liga főtábláján a MOL Vidinek szintén egy angol sztárgárdát sodort útjába a sors; a BATE és a PAOK mellett a Chelsea került Marko Nikolicsék csoportjába. A fehérváriak már a második körben letudták a Stamford Bridge-i túrát, és egy kis szerencsével, vagy jobb helyzetkihasználással még az 1-0-s vereségnél is nagyobb meglepetést okozhattak volna. Elkísértük a magyar bajnokot Londonba, helyszíni beszámolónk következik.

Mi, újságírók is emberek, szurkolók vagyunk, így talán megbocsájtható bűn, ha a magyar mellett megvan a kedvenc külföldi csapatunk is. Éppen ezért a rovatot is lázban tartotta, hogy a Vidi szenzációs BL-menetelésének és El-főtáblára jutásának köszönhetően melyik sztáralakulattal mérkőzik majd meg oda-vissza a csoportkörben. Volt, aki a Laziót, volt, aki az AC Milant, vagy éppen az Arsenalt várta közülünk, (meg olyan is, aki a norvég Rosenborgot, ám ez nem jöhetett össze), de bevallom én a Chelsea-ért szorítottam a Monte-Carló-i sorsoláson, és ebből a szempontból rám mosolygott a szerencse.

Sohasem jártam még Londonban, így a Stamford Bridge-en sem, az pedig, hogy éppen egy magyar csapat elleni mérkőzésre utazhattam ki az angol fővárosba, minden képzeletemet felülmúlta. A futball őshazájában, egy legendás pályán, tétmeccs az OTP Bank Liga címvédője részvételével. Az agyoncsépelt szlogen járt csak a fejemben: van, amit pénzért nem lehet megvenni.

London köztudottan kedvelt célpontja a külföldön munkát vállaló honfitársainknak, szerdán és csütörtökön azonban a Vidi miatt keltek útra a magyarok, az utcákon én is több fehérvári mezbe öltözött drukkerrel találkoztam.

Ha már így alakult, kijöttünk egy nappal korábban, és a Chelsea-Vidi csúcsmeccs előtt felvezetésként megnézzük a Wembley-ben a Tottenham-Barcelona találkozót" - mondta nekem az egyikük.

Szerdán a szokásos meccs előtti sajtótájékoztatókkal indult a hivatalos program, előbb a Chelsea várta az újságírókat, méghozzá cobhami edzőközpontjában. A Londontól nagyjából 35 kilométerre található létesítmény ultramodern körülmények között biztosítja a gördülékeny felkészülést a klub csapatainak, az utánpótlás-korosztályoktól kezdve a női együtteseken át egészen a világklasszisokat felvonultató felnőtt gárdáig.

Többek között 13 különböző méretű és borítású focipálya, sportcsarnok, konditerem, uszoda és szauna is található a komplexumon belül, meg persze egy teqball asztal is, amely számunkra különösen kedves, hiszen magyar találmányról van szó.

Ezen a délutánon viszont a sajtószoba volt a lényeg, ahol előbb Maurizio Sarri, majd Ross Barkley válaszolt az újságírók kérdéseire. Sajnos a hazai kollégák előnyt élveztek, akik fontosabbnak tartották a játékosok állapotáról, valamint a hosszú távú tervekről kérdezni a menedzsert, a Vidi elleni meccs furcsamód alig került szóba. Az olasz mester annyit azért elárult, felforgatja majd a csapatát, de nem szeretné, hogy a pályán lévők félvállról vegyék a találkozót, akkor ugyanis bajba kerülhetnek. Valamit megérezhetett.

A sajtótájékoztatót követően 15 percre betekinthettünk egy kis cicázásba Chelsea-módra, testközelből is látszott, hogy Hazard, Jorginho, Willian és a többiek jó barátságot ápolnak a labdával.

A negyedórás nyilvános tréning után viszont már a Stamford Bridge felé vettem az irányt, hiszen este a mérkőzés helyszínén Marko Nikolics és Juhász Roland, majd a Vidi edzése következett. Magyar oldalról nagy várakozás előzte meg a találkozót, a vezetőedző és a csapatkapitány is arról beszélt, hogy nem fotózkodni érkeztek Londonba, hanem bebizonyítani, hogy egy topcsapattal is képesek felvenni a harcot. Az eredmény és a komoly lehetőségek tudatában talán mondhatjuk, ez maradéktalanul sikerült.

Csütörtökön a mérkőzést megelőző órákban magyar hangoktól volt hangos a Stamford Bridge környéke, jó volt látni és hallani, hogy a hazai és a vendég szurkolók milyen jól megértették egymást, beszélgettek, szelfiztek és persze esélyt latolgattak.

Nagy dolog, hogy idáig eljutott a Vidi, de most nagyon nehéz dolga lesz, ilyen erős csapattal talán még soha nem találkozott" – mondta egy magabiztos angol szurkoló, akit miközben négy-ötgólos hazai győzelmet vizionált, azért felvilágosítottam, hogy a fehérváriak 1985-ben éppen egy angol csodacsapat, a Manchester United skalpját is begyűjtötték az UEFA-kupa negyeddöntőjében, meg is illetődött a hír hallatán.

A stadionban közben a Vidi-drukkerek már a bemelegítésnél remek hangulatot teremtettek, buzdításuk pedig a meccs alatt is kitartott. 1500-an túlkiabálták a 40 ezer kékbe öltözött szimpatizánst, nem véletlenül szólt a magyar torkokból az Itthon vagyunk! és a Nincsen hangotok...! rigmus.

Ami a meccset illeti, Maurizio Sarri tartotta a szavát, és nyolc helyen változtatott csapata kezdőjén. A legutóbbi, Liverpool elleni bajnokihoz képest csak a kapus, Arrizabalaga, valamint Kovacsics és Willian maradt, a többiek vagy pihenőt kaptak, vagy a kispadon foglaltak helyet. Így is ott volt azonban a pályán Cahill, Fabregas, Pedro, vagy éppen Morata, a Vidi védelme azonban remekül állta a sarat, kontrái pedig rendre gólveszélyt jelentettek. A magyar bajnok annál nagyobb elismerésben aligha részesülhetett, hogy a hazaiak a második félidő elején kénytelenek voltak beállítani a világ jelenlegi egyik legjobb formájában lévő klasszisukat, Eden Hazard-t és ha végül nem is a belga, de Morata révén nagy nehezen kiszenvedték a győzelmet.

A találkozó után az ilyenkor szokásos interjúkat a Chelsea otthonában a pálya mellett lehetett elkészíteni. A magyar játékosok vegyes érzelmekkel, de nyilatkoztak a média képviselőinek, a hazai sztárok azonban még az angol újságírókról sem vettek tudomást, nemhogy a külföldiekről. Legtöbben lehajtott fejjel rohantak át a vegyes zónán, az idén világbajnoki címet nyerő és végtelenül szerény francia Kantéval viszont legalább sikerült pár szót váltanom:

- N'Golo, just a quick question. (N'Golo, csak egy gyors kérdés.)

- No, sorry mate. (Nem, bocsi pajtás.)

A semminél ez is több.

Mivel csak pénteken késő délután indult vissza a gépem Budapestre, napközben kapva kaptam az alkalmon, és befizettem egy stadiontúrára a Stamford Bridge-en. Jó döntésnek bizonyult, és nemcsak azért, mert betekintést nyerhettem egy óriási hagyományokkal rendelkező egyesület múltjába és jelenébe, hanem mert újabb szívmelengető magyar kapcsolatra lettem figyelmes. A vendégöltözőben ugyanis az ott megfordult legnagyobb legendák mezeit is kiállították, a portugál Eusebio és a német Beckenbauer mellett pedig ott díszeleg az Aranycsapat kapitányának, Puskás Ferencnek a meze is.

Az ember persze tudja, mekkora legenda játszott anno a válogatott 10-es dresszében, de ezekben a pillanatokban döbben csak rá igazán, mit is adott valójában a világ futballjának mindenki Öcsije. Újabb libabőr, ráadásul rövid időn belül ez már a második ilyen élményem, Glasgow-ban ugyanis a Celtic Parkban derült ki a skót együttes és Magyarország talán kevésbé ismert kapcsolata.

A túravezető, Jamie az egyórás program végén még gratulál nekem a Vidi remek helytállásához és csütörtök este mutatott játékához – bár személy szerint nem sok közöm volt hozzá, jólesik ezt hallani. Ráadásul tudja fokozni: azt mondja, a Chelsea két meccséből kiindulva Marko Nikolics együttese egyértelműen jobb és veszélyesebb ellenfél volt a PAOK-nál, szerinte abszolút lehet esélye Juhász Rolandéknak a továbbjutást érő második hely megszerzésére. Hazard-ék ugyanis megteszik majd azt a szívességet, hogy a BATE-t is legyűrik hazai pályán, a Vidinek már csak nyerni kell Szalonikiben.

Hogy ez lesz-e a forgatókönyv a csoportkör harmadik játéknapján, azt egyelőre nem tudjuk, de ha igen, akkor a kilencpontos Chelsea mögött 3-3-3 ponttal állna a Vidi-PAOK-BATE trió. Október 25-én kiderül, Maurizio Sarri alakulata ellen pedig majd december 13-án lehet javítani.