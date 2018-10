Hiába a 70 perc emberhátrány, megőrizte veretlenségét a Fradi - videó

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 10. fordulójának szombat esti összecsapásán a Ferencváros a 30. perctől emberhátrányban játszva hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen ellen, így a fővárosi zöld-fehér csapat továbbra is veretlen a bajnokságban. A DVSC hiába volt kétszer is előnyben, végül a Fradi nyerhette volna meg a meccset.

A zöld-fehérek múlt héten az Újpest elleni derbin Davide Lanzafame góljával nyertek, és most is a három pont megszerzésének reményében léptek pályára. Már csak azért is, mert Szergej Rebrov csapata az ukrán vezetőedző szerződtetése óta négy bajnoki mérkőzésen csak két gólt kapott - mindkettőt a címvédő MOL Vidi FC elleni találkozón –, és még nem kapott ki. A Debrecen győzelemmel a háta mögött érkezett az Üllői útra, ahonnan bajnoki találkozón legutóbb 2012 márciusában távozott három ponttal.

A mérkőzés első perceiben mezőnyfölényben játszott a Fradi, de az első komolyabb helyzet mégis a DVSC előtt adódott: Csősz Richárd passzával Varga Kevin törhetett a kapura, de az ötös jobb sarka elől a jobb alsó sarok mellé lőtt. Nem sokkal később Bódi Ádám próbálkozott távolról, de ez sem talált kaput. A 10. perc egy kis kakaskodást is hozott – Pávkovics Bence döntötte fel Ivan Petrjakot –, Bódi pedig reklamált, és bár mutatta a csapatkapitányi karszalagot, gyorsan besárgult.

A folytatásban is a Debrecen volt a kapura veszélyesebb, előbb Csősz beadásáról maradt le középen centikkel Takács Tamás, majd Varga Kevin lövését védte Dibusz Dénes. A 20. percben viszont már nem tudott védeni a Fradi kapusa sem, Bódi bal oldali beadása után Takács Tamás a bizonytalan Dibusz és Leandro mellől jobbal a kapuba bal oldalába lőtt.

A kapott gól után ritmust váltott a Ferencváros, de Marcel Heister bombáját Nagy Sándor öklözte ki a léc alól. Percekkel később Petrjak adott be veszélyesen, de nem volt érkező, majd Davide Lanzafame lő 22 méterről magasan a léc fölé. Ám a 30. percben megtört a Fradi-nyomás, Bódi indítása után Varga Kevin kiugrását ugyanis Heister állította meg szabálytalanul, az esetnél megkapta a második sárga lapját, így nagyon korán emberhátrányba került a hazai együttes.

A 36. percben Varga jobb oldali beadása után Szécsi Márk került nagy helyzetbe, de 12 méterről csúnyán kapu fölé lőtt, így nem sikerült gyorsan kihasználni az emberhátrányt, és növelni az előnyt. A 39. percben egyenlíthetett volna a Ferencváros, de Lanzafame szabadrúgását elképesztő bravúrral szedte ki a bal felsőből Nagy. A félidő hajrájában kettő újabb nagy lehetőséget puskázott el a Fradi. Előbb Bőle Lukács szabadrúgása után Lanzafame fejelhetett 8 méterről, de Nagy újabb bravúrosan védett, majd Bőle szöglete után Leandro csúsztatott centikkel a jobb kapufa mellé. Ez pedig azt is jelentette, hogy egygólos vendég előnnyel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A második játékrész elején gyorsan egyenlíteni tudott a Fradi emberhátrányban is: Varga Roland bal oldali szabadrúgása után Davide Lanzafame két méterről a jobb alsó sarokba fejelte a labdát.

Nem sokkal később Lanzafame lövését védte Nagy, majd az 52. percben Dibusz mentett fejjel nagyot Csősz elől. Az 57. percben Iványi Zoltán nagy hibát követett el, a sárga lapos Bódi a félpályánál odasózott egyet Lanzafaménak, de elmaradt a második sárga, és így a kiállítás.

Herczeg András gyorsan le is kapta a pályáról a középpályást, nehogy később mégis kiállítsa a játékvezető.

A Fradi maradt támadásban, a 64. percben Stefan Szpirovszki lőtt kapu mellé Lnazafame gyönyörű lekészítése után. Pillanatokkal később Sugér Daávid lőtt 22 méterről, de Nagy újabb bravúrja döntetlenen tartotta a DVSC-t.

A Fradi kihagyta a helyzeteit, a Loki viszont a semmiből újabb gólt tudott szerezni: Varga Kevin passzát az ötös jobb sarka elől a túloldali kapufa tövére pörgeti Könyves Norbert, viszont a kipattanót Szécsi Márk 11 méterről a bal felsőbe lőtte.

Ám itt még nem volt vége a meccsnek, a Fradi újra feljebb kapcsolt egy fokozatot, amelynek a 82. percben meg is lett az eredménye. Bőle szöglete után ballal a jobb alsó sarokba lőtt Lanzafame.

Az utolsó percek is a Ferencvárosé voltak, ám a helyzetek kimaradtak - Böde lerántásánál a tizenhatoson belül pedig néma marad a síp -, így a győzelem nem jött össze, de 70 percet emberhátrányos játék után azért nem lehetnek szomorúak a Fradi-szurkolók sem.