Idegenben szerzett pontot Dárdai csapata, folytatódik a siker

A Dárdai Pál vezette Hertha BSC gólnélküli döntetlent játszott a Mainz otthonában a Bundesliga 7. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén.

A berliniek a Werder Bremen pénteki győzelem miatt „csak" a negyedik helyről várhatták a Mainz elleni összecsapást. Dárdai Pál csapata az előző fordulóban leiskolázta a Bayern Münchent, azóta pedig a német sportsajtó ódákat zeng a Hertháról. Ennek azonban megvolt a veszélye, hiszen az ellenfelek már számolnak a berlini alakulattal, és az esélyesség terhét nem könnyű elviselni.

„Megerősödtünk, és ahogy most mennek a dolgok, mi vagyunk az esélyesek, ezt fel kell vállalnunk" - mondta a mérkőzés előtt Dárdai Pál, aki szerint nem az a művészet, hogy tíz év után ismét sikerült megverniük a Bayern Münchent, hanem az, ha most újra meg tudják szerezni a három pontot.

Ez azonban korántsem tűnt egyszerű feladatnak, ugyanis a Mainz a mérkőzés előtt csupán négy gólt kapott a Bundesligában, így nem éppen gólgazdag meccsre volt kilátás.

Az első félidőt a hazaiak kezdték jobban, igaz ordító gólhelyzetet nem tudtak kialakítani a berlini kapu előtt. Az első ziccer a Hertha előtt adódott, Valentino Lazaro beadása után Vedad Ibisevic fejese a kapufán csattant. A 35. percben Arne Maier próbálkozott távoli lövéssel, de a Mainz kapusa, Robin Zentner védeni tudott. Az első félidő hajrájában a Hertha norvég kapusa, Rune Jarstein is bemutatott egy védést, így döntetlennel mehettek a csapatok a szünetre.

A fordulás után is a Hertha előtt adódott az első helyzet, az 59. percben Ibisevic lőtt ígéretes helyről, de Zentner ezúttal is hárított. A 65. percben egyre közelebb került a gólszerzéshez a berlini csapat. Salomon Kalou beadására Davie Selke robbant be, de az ötméteres fejese pár centivel elkerülte a kapu bal oldalát. A 70. percben a Mainz előtt is adódott egy ziccer. Egy jobbról belőtt labdába a francia Jean-Philippe Mateta csúsztatott be hét méterről, de a labda elkerülte a jobb felső sarkot.

Az utolsó negyedórában derekasan gyűrték egymást a csapatok, de ziccer egyik oldalon sem alakult ki, így maradt a gólnélküli döntetlen.

Dárdai Pál csapatának a pontvesztéssel három pontra nőtt a hátránya a veretlenül listavezető Borussia Dortmunddal szemben, amely ezúttal fordulatos találkozón 4-3-ra győzte le a vendég Augsburgot. A hazai gárda kétszer is hátrányba került, de másodjára nemcsak egyenlített, hanem fordított is, csakhogy az egyenlítés az Augsburgnak is sikerült először, de a spanyol Alcacer Paco 96. percben szerzett harmadik találatára már nem tudott válaszolni.

A forduló előtt a mezőny egyedüli nyeretlen csapata, a Hannover megszerezte első diadalát a vendég VfB Stuttgart 3-1-es legyőzésével, ezzel elmozdult a sereghajtó pozícióból, ahova éppen mostani riválisát taszította.

Bundesliga, 7. forduló

FSV Mainz 05-Hertha BSC 0-0

Borussia Dortmund-Augsburg 4-3 (0-1)

Fortuna Düsseldorf-Schalke 04 0-2 (0-0)

Hannover 96-VfB Stuttgart 3-1 (2-0)