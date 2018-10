A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 9. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a PSG két piros lapot hozó összecsapáson könnyedén győzte le otthon 5-0-ra a Lyont a szuperrangadón. A meccs első gólját Neymar szerezte, majd jött az Mbappé-show, a fiatal vb-győztes francia támadó négy gólig jutott 13 perc leforgása alatt.

Már a mérkőzés előtt sejteni lehetett, hogy a francia élvonal két legerősebb csapatának tartott PSG és a Lyon összecsapása nem fog eseménytelenül telni, ám az első 45 perc a legvérmesebb fociszurkolók elképzelését is felülmúlta.

A Lyon már a 7. percben elvesztette a legjobb játékosát, Nabil Fekirt sérülés miatt, majd két perccel később Kylian Mbappét ütötte el Anthony Lopes a tizenhatoson belül, amiért büntetőt kapott a PSG. A tizenegyest Neymar magabiztosan gurította a bal alsó sarokba.

A kapott gól után a Lyon átvette a mérkőzés irányítását, sokkal többet birtokolta a labdát, de a kapuba nem tudott betalálni. De így is nagy esélyhez jutott, mivel Presnel Kimpembét a játékvezető a videobíró segítségével azonnali piros lappal küldte le a pályáról a 32. percben.

Nem sokkal később Neymar is nyújtott lábbal szabálytalankodott Jason Denayer ellen, de megúszta egy sárga lappal. Lőw Zsolték a 40. percben alakították át a csapatot a kiállítás miatt, Edinson Cavanit áldozták be, a helyére a német Thilo Kehrer érkezett. Az első félidő ráadásában jött a meccs újabb kulcspillanata, a könnyen eső Mbappé miatt Lucas Tousart megkapta a második sárga lapját, így még a szünet előtt elvesztette az emberelőnyét a vendég együttes. A védő nagyon el volt keseredve, sírva hagyta el a pályát.

Elképesztő iramban kezdődött a második félidő is. Az első percekben előbb Mbappé közeli lövését védte nagy bravúrral Lopes, majd a másik oldalon Maxwel Cornet nem tudott az ötösön rendesen ráfordulni a lövésre, de így is bravúrra volt szükség Gianluigi Buffontól. Ám a következő pillanatok még ezt is felülmúlták: előbb Cornet, majd másodpercekkel később a kontrából Mbappé is a kapufát találta el.

Ami pedig innentől következett, az egészen elképesztő, szavakkal már leírhatatlan. Mbappé 13 perc leforgása alatt rúgott négy gólt a Lyonnak.

Íme, az Mbappé-show:

A PSG innentől már csak élvezte a mérkőzés hátralévő részét, még az is belefért, hogy Memphis Depay a kapufát is etalálja Buffon nagy védése után, ám a lényeg nem változott, a párizsi csaapt kiütötte a Lyont, méghozzá Mbappé varázslatával.

Franciaország, Ligue 1, 9. forduló

PSG-Lyon 5-0 (1-0)

Gólszerzők: Neymar (9., büntető), Mbappé (61., 66., 69., 74.)

Kiállítva: Kimpembe (32.), ill. Tousart (45+1.)