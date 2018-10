Az MTK Felcsúton ütötte ki a fáradt MOL Vidit - videó

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 10. fordulójának vasárnapi összecsapásán a MOL Vidi FC nagyon simán, 3-0-ra kikapott a felcsúti Pancho Arénában az újonc MTK ellen, így nem tudta kihasználni az éllovas Ferencváros DVSC elleni pontvesztését (2-2). Ha minden a tervek szerint alakul, akkor ez volt az utolsó hazai meccse az ideiglenes otthonában a székesfehérvári csapatnak.

A forduló előtt a harmadik helyen álló Vidi – a Paks szombati sikerével a negyedik pozícióból várta a meccset a székesfehérvári csapat – csütörtökön még az Európa-ligában, a Chelsea otthonában állt helyt (1-0), vasárnap pedig már az újoncként negyedik MTK-t fogadta Felcsúton a Pancho Arénában. A két csapat legutóbbi hét mérkőzősén a Vidi pályaválasztásával mindig fehérvári siker született, így volt miért törlesztenie az MTK-nak.

A találkozó előtt nagy kérdés volt, hogy a londoni csapat elleni mérkőzés, illetve az utazás mennyit vett ki Marko Nikolics játékosaiból, na meg persze, hogy a szerb edző esetleg pihenteti-e majd a kulcsjátékosait. Nos, a válasz nem volt, a Vidi a legjobb kezdőjével állt fel. Talán Paulo Vinícius és Pátkai Máté kispadra ültetése jelenthetett kisebb meglepetést, de a két labdarúgó közül csak az előbbi kezdett a Chelsea ellen.

Tomas Tujvelt a 100., Juhász Rolandot a 250. meccse miatt köszöntötték. A rutinos védőt a Vidi és az MTK közösen. A székesfehérvári együttesben 143, míg a fővárosi klubnál 107 alkalommal lépett pályára a korábbi magyar válogatott labdarúgó. Illetve fontos megemlékezni még egy fontos eseményről, ugyanis ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Vidi az MTK elleni bajnokival búcsúzott az ideiglenes otthonától, a Pancho Arénától. A november 21-i, Újpest elleni összecsapáson már az új fehérvári stadionban léphet pályára, igaz, addig négy idegenbeli meccs vár rá.

A mérkőzés első 15 perce nem hozott sok izgalmat, de így is adódott egy-egy jó lehetőség mindkét csapat előtt: előbb Marko Scsepovics lőhetett volna az üres kapuba, miután Artem Kychakot is kicselezte, de lesről indult, majd a másik oldalon Bognár István csinálta meg a nehezét a tizenhatoson belül, de a lövés előtt elcsúszott az ötösön, így a labda keresztbe elszállt a kapu előtt. A 19. percben újra Bognár került nagy helyzetbe, de 12 méterről a már a középre mozduló Tujvel mellett a bal kapufát lőtte telibe, majd két perccel később Evgen Selin lőtt 13 méterről kapu mellé. Mindenesetre a Vidinek intő jel lehetett, hogy rövid időn belül háromszor is veszélyes támadást tudott végigvinni az MTK.

A hazai együttes rá is fázott a gyengébb kezdésre, a 21. percben ugyanis már előnybe került az MTK. Selin adott be balról középre, Torghelle Sándor tűnt el Fiola Attila szorításában, de Stopira őrizetlenül hagyta Gera Dánielt, aki közelről a jobb alsóba lőtt.

A 28. percben megduplázhatta volna az előnyét az MTK, de előbb Selin beadásáról centikkel lemaradt Torghelle, majd a szöglet után Pintér Ádám próbálkozott 17 méterről, de Tujvel nagyot vetődve védeni tudott.

Azonban ez sem ébresztette fel a bajnoki címvédőt, így nem volt meglepetés, hogy ismét az MTK talált be: a 35. percben ismét Selin szolgált ki, ezúttal Kanta Józsefet, aki állítgatás nélkül lőtt gyönyörű gólt a jobb alsó sarokba 22 méterről.

Az első félidő utolsó tíz percében sem változott a játék képe, a fővárosi együttes kiválóan játszott a fáradtan mozgó Vidi ellen, Kanta szabadrúgása után még Torghelle növelhette volna az előnyt, de kapu mellé fejelt. De nem biztos, hogy annyira bánta, mivel az MTK kétgólos előnnyel mehetett az öltözőbe Felcsúton.

A második játékrészt is az MTK kezdte jobban, de Kanta emelése után Torghelle nagy bravúrral öklözte el a labdát. Az 51. percben azonban a vendégek összehoztak egy ziccert a Vidinek, de Boban Nikolov öt méterről Kychakot lőtte telibe.

Öt perccel később újabb ziccert rontott a Vidi, Scsepovics lőtt az ötös bal sarka elől, de lábbal védeni tudott az MTK ukrán kapusa. Ezek viszont egyértelműen a bajnokcsapat percei voltak, azonban az MTK tartotta a kétgólos előnyét. Ahogy egy óra játék után is, ugyanis Stopira bal oldali beadásáról a csereként beállt Armin Hodzic és Szcsepovics is centikkel maradt le.

Hiába nyomott azonban a Vidi, a 71. percben a legfontosabb kérdéseket eldöntötte az MTK. Tujvel rossz megmozdulása után Selin szerelte Negót, majd passzolt Bognárhoz, aki 12 méterről a bal alsóba lőtt.

A Vidinek semmi nem akart összejönni ezen a napon, a 79. percben Stopira közeli fejesét védte nagy bravúrral a vendégek kapusa. Az utolsó tíz percre pedig már feladta a reményt a Vidi, újabb gól nem született – azért még Hodzic is rontott egy ziccert –, így nagy meglepetésre megszakította az MTK a székesfehérvári csapat hét mérkőzés óta tartó hazai győzelmi sorozatát, és nagy szívességet tett a Ferencvárosnak. Na meg magának, ugyanis a 3. helyre lépett előre a sikerével.