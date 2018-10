Immobile góljával nyert a Lazio az olasz focirangadón

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 8. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésein az AC Milan könnyedén verte 3-1-re a Chievo együttesét hazai pályán, a Smapdoria idegenben győzte le az Atalantát (0-1), míg a Lazio-Fiorentina rangadón a római együttes Ciro Immobile góljával tudott nyerni 1-0-ra.

A Fiorentina birtokolta többet a labdát az első félidőben, de mindkét csapat előtt adódtak jó lehetőségek a gólszerzésre. A Lazio és a vendég együttes is három alkalommal találta el az ellenfele kapuját, ám nagy különbség, hogy csak a római klub tudott gól szerezni.

A 37. percben jobb oldali szöglet után Stefan Radu fejelte át a hosszúra a labdát, az érkező Ciro Immobile pedig a kapufa tövében már nem hibázott.

A második játékrészre más felfogásban jött ki a Fiorentina, sokkal veszélyesebben játszott, de igazán komoly lehetőségeket képtelen volt kidolgozni, a Lazio megfojtotta a fiatal firenzei csapat játékát. Az utolsó tíz percben így is több lehetősége volt a vendégeknek az egyenlítésre – a Lazio kontráiban is ott volt a veszély –, azonban újabb gól már nem esett, így nagyon fontos három pontot gyűjtött be a Lazio, amely a 3. helyre lépett előre.

Az AC Milan többek között Gonzalo Higuaín duplájának is köszönhetően nyert 3-1-re a Chievo ellen, így Gennaro Gattuso együttese a siker útjára lépett, a Sassuolo után sorozatban második alkalommal sikerült nyernie.

Az elmúlt évek meglepetéscsapata, az Atalanta az idei szezonban tovább szenved, a Sampdoria elleni vereséggel már négyszer hagyta el vesztesen a pályát, és mindössze a 17. helyen áll a bajnokságban. A meccset Lorenzo Tonelli döntötte el a 77. percben.

Serie A, 8. forduló

AC Milan-Chievo 3-1 (2-0)

Atalanta-Smapdoria 0-1 (0-0)

Lazio-Fiorentina 1-0 (1-0)