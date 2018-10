Gödörben a Bayern, az elnök reagált az edző kirúgásáról szóló pletykákra

Uli Hoeness, a Bayern München klubelnöke megvédte Niko Kovacot, a labdarúgócsapat vezetőedzőjét, akinek irányításával sorozatban negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen az együttes.

"Az utolsó vérig megvédem a vezetőedzőnket" - nyilatkozta Hoeness a Kicker című szaklapnak. Hozzátette, a Bayern vezetősége részéről teljes a nyugalom, és egy másodpercre sem jutott eszükbe, hogy a nyáron érkezett Kovacot hibáztassák az eredménytelenségért.

A bajor sztárcsapat másfél hete 1-1-et játszott hazai pályán az Augsburggal, majd 2-0-ra kikapott a berlini Olimpiai Stadionban a Dárdai Pál irányította Herthától. Ezután a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában csak 1-1-re végzett a vendég Ajaxszal, majd múlt szombaton 3-0-ra kikapott az Allianz Arénában a Borussia Mönchengladbachtól.

A Nemzetek Ligája mérkőzései miatt most csaknem kéthetes szünet következik a Bundesligában is, addig a horvát Niko Kovac a sztárok távollétében a válogatottakba be nem hívott játékosokkal, valamint az utánpótláskorú futballistákkal folytatja a munkát.

A Bayern München legközelebb október 20-án lép pályára a német élvonalban, amelynek nyolcadik fordulójában a VfL Wolfsburg vendége lesz.