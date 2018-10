Rossi szerint csak bátor játékkal lehet keresnivalónk Athénban

Csütörtökön Athénban lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott, amely a harmadik Nemzetek Ligája-találkozóján másodszor találkozik Görögországgal. Az athéni találkozót megelőzően Telkiben tartott sajtótájékoztatón Marco Rossi elmondta, hogy egy játékos kivételével mindenki egészséges, örül a debütálásra készülő Willi Orban érkézésének, és azt is vázolta, hogy milyen játékra lesz szükség a sikeres szerepléshez.

A magyar válogatott egy hónappal ezelőtt a Groupama Arénában szépségdíjas gólokkal győzte le 2-1-re a jó erőkből álló görög csapatot, azaz a siker receptje ismert, még ha ezúttal idegenben, az athéni olimpiai stadion több tízezer szurkolója előtt kell is bizonyítania a csapatnak. Marco Rossi elmondta, hogy mindenki megérkezett a telki edzőközpontba, és a kisebb sérüléssel bajlódó Nagy Gergely kivételével valamennyi futballista egészségesen várja a görögök (október 12.), illetve az Észtország (október 15.) elleni találkozókat.

"Annyival könnyebb dolgunk van, hogy túl vagyunk egy győztes mérkőzésen, ami természetesen jót tesz a csapatszellemnek – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Időközben a bajnokságból eltelt jó néhány forduló, javult a játékosok erőállapota, és Willi Orban csatlakozása is erősítést jelent a válogatottnak.

A görög csapatot jól ismerjük, a hazai találkozón is láthattuk, hogy technikailag képzett játékosokból áll. Annyiban más mérkőzés vár ránk, mint a múlt hónapban, hogy a görögök várhatóan sokkal agresszívebben, támadóbb felfogásban lépnek majd fel ellenünk. Ahhoz, hogy elviseljük a nyomást, megfelelő lelkiállapotra és egyéniségekre lesz szükség a pályán. Bátran kell futballoznunk, nem szabad megijednünk a körülményektől és a hangulattól. Egyszer már nyertünk Görögország ellen, tehát az alapok adottak, mindent meg kell tennünk, hogy idegenben is jól szerepeljünk ellenük. Észtország más stílusú futballt képvisel, mint a görögök, de ellenük is ugyanazt a hozzáállást és mentalistást kell a pályára vinnünk, mint a Görögország elleni hazai mérkőzésünkön."

Az olasz élvonalbeli Bologna csapatában újra alapemberré váló Nagy Ádám elmondta, hogy a szeptemberi győztes mérkőzés után jó a hangulat az edzőtáborban, mindenkin érződik, hogy feldobta a siker.

"Nagyon örülök, hogy győzelemmel tudtuk zárni a görögök elleni hazai meccset, bízom benne, hogy hasonlóan tudjuk folytatni szereplésünket. Budapesten kicsit átadtuk a területet, a görögök kontrollálták a mérkőzést. Ez a mi hibánk is, a visszavágón nem szabad ekkora teret hagyni nekik. A kinti meccsen is egész biztosan ők akarnak majd irányítani, ezt kell megakadályoznunk majd. Nehéz és rendkívül fontos meccs vár ránk, szeretnénk jó eredménnyel utazni az észtek elleni mérkőzésre – mondta Nagy Ádám.

A sajtótájékoztatón mutatkozott be az újságírók szélesebb nyilvánossága előtt a válogatott "friss igazolása", Willi Orban. A Bundesligában remeklő RB Leipzig játékosa elmondta, nagyon örül, hogy a magyar válogatott tagja lehet, és mindent megtesz, hogy egykori magyar tudását felelevenítse. Hozzátette, csapattársától, Gulácsi Pétertől már sok jót hallott a magyar válogatottról, és Marco Rossi szövetségi kapitányról is.