Krízis, összeomlás, szörnyűség - temetik a Real Madridot

Nyolc forduló után a Real Madrid csak negyedik a spanyol bajnokságban. Ami ennél is nyugtalanítóbb, hogy most már 469 perce képtelen a kapuba találni a csapat. A spanyol lapok krízisről és összeomlásról írnak, a szurkolók Julen Lopetegui hátralévő napjait számolják. A madridiak pocsék formában vannak, ez tény, de a helyzet korántsem annyira meglepő, mint azt sokan gondolják.

Lopeteguit sokan féltették a Real kispadjától, de a korábbi spanyol szövetségi kapitány hamar bebizonyította, hogy nem az epizódszerep kedvéért szerződött Madridba – ahol az első 100 napban ő uralkodott, méghozzá vasököllel.

Miközben a fél világ Ronaldóért és Zidane-ért sírt, Lopetegui kockázatos döntések sorát meghozva próbálta nyomatékosítani: ez az ő csapata. A nyáron összesen 140 millió euróért szerződtetett Odriozolát, Courtois-t, Marianót és Vincíciust hetekig jegelte (a 18 éves brazil csodagyereket egészen a Castilláig száműzte a harmadosztályba), az oroszországi világbajnokság legjobb játékosának választott Modricra csak csereként számított, miközben megpróbálta beépíteni a Zidane-korszakban látványosan mellőzött Ceballost. A leggyakoribb kérdésre, azaz, hogy miként fogja tudni pótolni Ronaldót és az ő szezononkénti 50 gólját, az volt a válasza, hogy egyének helyett csapatban kezdett gondolkodni: szeptember 22-ig hat különböző játékos talált be. A csapatjátékba nem nyúlt bele, de a Real láthatóan sokkal dominánsabb szerepet tölt be a mérkőzéseken az előző évekhez képest (több passz, több lövés, több labdabirtoklás). A Roma ellen 3–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-találkozó után Sid Lowe, az egyik legelismertebb spanyol szakértő újságíró tudósításában azt írta, hogy ez a Real akár még jobb is lehet annál, amelyik sorozatban háromszor ért fel Európa csúcsára.

Az eredmények pedig Lopeteguit igazolták. Az Atlético Madriddal szemben elveszített Európai Szuperkupa után a Real sebességi fokozatot váltott, és elsöpört mindenkit, aki az útjába került.

A Real eredményei augusztus 19. és szeptember 22. között Real–Getafe 2–0 (bajnoki)

Girona–Real 1–4 (bajnoki)

Real–Leganés 4–1 (bajnoki)

Bilbao–Real 1–1 (bajnoki)

Real–Roma 3–0 (BL)

Real–Espanyol 1–0 (bajnoki)

Aztán valami megtört hirtelen

Szeptember 26-án a madridiak egy sima hármast kaptak Sevillában, ami lehetett volna több is. A városi rivális Atlético ellen a visszavágási vágy sem vezetett eredményre a Bernabéuban, a 0–0-s eredménynek még inkább ők örülhettek (Griezmann és Costa is kihagyott egy-egy ziccert). A CSZKA Moszkva otthonában Kroos hibájából kaptak ki 1–0-ra, de a madridiaknak 26 lövésük és három kapufájuk volt a 90 perc alatt– az xG-tábla szerint, amely nem a helyzetek számát, hanem azok minőségét méri, is nekik kellett volna nyerniük. Ez megbocsátható, a Rubin Kazany is nyert már a Camp Nouban.

Már a három lőtt gól nélküli mérkőzés is olyan mélypont volt, amilyenhez hasonlót 2007-ben produkáltak legutóbb, de szombat délután a Deportivo Alavés kapuját sem sikerült bevenni. Jelenleg 6 óra 49 percen áll az az óra, amely azt számolja, hogy mióta nem lőtt gólt a csapat.

„Addig nincs baj, amíg a helyzeteink megvannak" – mondta Nacho a CSZKA-tól elszenvedett vereség után és Lopetegui is hasonlóan nyilatkozott. A vészharangot még kár lenne megkongatni, Lopetegui kirúgásáról beszélni pláne, tekintve, hogy a Realnak tavaly is volt egy rossz sorozata, de tény, hogy az első 11 tétmérkőzésén még az a Rafa Benítez is sokkal jobb eredményeket ért el, akit aztán a szezon felénél páros lábbal rúgott ki Florentino Pérez klubelnök.

Primeros 11 partidos oficiales en el Real Madrid:



Benítez: 7 victorias, 4 empates, 0 derrotas, 24 goles a favor y 2 en contra

Zidane: 8 victorias, 2 empates, 1 derrota, 36 goles a favor y 9 en contra

Lopetegui: 5 victorias, 2 empates, 4 derrotas, 17 goles a favor y 12 en contra — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 2018. október 6.

A Marca és a Mundo Deportivo krízisről ír, a Sport összeomlásról, az AS arról, hogy eddig csak rossz volt a Real, de most már szörnyű. Ebből a káoszból kellene kirángatnia a csapatot Lopeteguinek, akinek gyakorlatilag semmilyen klubedzői múltja nincs. Zidane nem volt egy nagy taktikai guru, de futballistaként a legmagasabb szinten játszott, tudta hogyan kell menedzselni az öltözőt és szót érteni a legnagyobb egókkal. Ilyen téren Lopeteguinek semmilyen tapasztalata nincs, mindenesetre a játékosok kiállnak mellette. A csapatkapitány Ramos azt nyilatkozta, hogy őrültség lenne most edzőt váltani, legutóbb pedig Kroos emlékeztetett mindenkit a közösségi oldalán, hogy az elmúlt három szezonban is voltak nehéz pillanataik bőven.

Nem a Real gyenge, a spanyol liga erős

A Real botladozása azonban messze túlmutat Lopeteguin, amit csak megerősít, hogy a Barcelona sem tudott bajnokit nyerni majdnem egy hónapja. Az idényt felvezető írásunkat azzal kezdtük, hogy az utóbbi évek legizgalmasabb szezonja következhet Spanyolországban. Nem fogjuk dicsérni magunkat, de nyolc forduló utána Sevilla vezeti a bajnokságot, az Alavésnek és a Espanyolnak ugyanannyi pontja van, mint a Realnak, az újonc Valladolid pedig mindössze egy győzelemre van a Barcelonától és az Atléticótól.

A madridiak négymeccses nyeretlenségi sorozata többről szól annál, hogy most épp nincsenek formában. Sevillában a legutóbbi öt alkalommal kikaptak, az Atlético a legutóbbi hat fellépésén nem szenvedett vereséget a Bernabéuban, amióta pedig Abelardo irányítja az Alavést (december), csak a Barcelona, a Real és az Atlético szerzett náluk több pontot.

A három találkozón egyébként a Real 50-szer lőtt kapura.

Még csak nyolc forduló ment le, de már nincs egyetlen veretlen csapat sem a ligában. Ahogy nyeretlen sincs. Az első és a 12. helyezett között mindössze hat pont a különbség, miközben Angliában például 12. A top 3 (Sevilla, Barcelona, Atlético) összesen 26 pontot veszített eddig, Angliában az élen álló hármas csak 12-t. Exponenciálisan számolva, Spanyolországban idén elég lehet 76 pontot gyűjteni a bajnoki címhez – ilyen kevés ponttal legutóbb a 2006/2007-es szezonban győztek. Az azóta eltelt tíz évben 87, 99, 96, 100, 100, 90, 94, 91, 93 és 93 pont kellett ahhoz, hogy valaki a tabella tetején végezzen.

Spanyolország: 1. Sevilla 16p, 2. Barcelona 15p, 3. Atlético 15p Anglia: 1. Manchester City 20p, 2. Liverpool 20p, 3. Chelsea 20pOlaszország: 1. Juventus 24p, 2. Napoli 18p, 3. Inter 16pFranciaország: 1. PSG 27p, 2. Lille 19p, Marseille 16pNémetország: 1. Dortmund 17p, 2. Leipzig 14p, 3. Mönchengladbach 14pSpanyolország: 1. Sevilla 16p, 2. Barcelona 15p, 3. Atlético 15p

Mindezt persze könnyű elintézni azzal, hogy a Barcelona és a Real gyengélkedik. A (spanyol) média ezt tolja le mindenki torkán: a négy legnagyobb spanyol sportújság másról sem szól, csak erről a két csapatról. A helyzet ennél azért összetettebb. Hosszú évek kellettek hozzá, de a fizetésképtelenség teljesen eltűnt a spanyol futball két legmagasabb osztályából:a felhalmozott 600 millió eurós adósságot öt év alatt 50-re redukálták.A tévés pénzek elosztása évről évre racionálisabb (persze még így is óriási a Barcelona és a Real fölénye, de ez a fogyasztók miatt van így). A klubok bevételei folyamatosan gyarapodnak, egyre kisebb a szakadék a nagy- és a kicsapatok között: idény nyáron 900 millió eurót költöttek a klubok, de ebből csak 265-öt a Barcelona és a Real (tehát kb. a 30 százalékát). A nettó nyereség 100 millió lett, ami nem sok, de ahhoz bőven elég, hogy ezek a csapatok rövid távon fenntartsák magukat – a következő nyáron úgyis jön egy Premier League-klub, amely kifizet egy zsáknyi pénzt valamelyik játékosért (a Levante például 28 millióért passzolta el a kolumbiai Lermát a Bournemouth-nak).

„A spanyol bajnokság soha nem volt ennyire kiegyenlített" – mondta az utolsó előtti helyen álló Rayo Vallecano vezetőedzője, Míchel. A reális forgatókönyv az, hogy a Barcelona, a Real és az Atlético tudásbeli különbsége idővel kijön, és a szezon végén egymás között döntik el a bajnoki cím sorsát. Az optimizmus és az eddig látottak viszont azt mondatják, hogy idén végre tényleg összejöhet egy olyan izgalmas és kiegyenlített bajnoki szezon, amilyen 11 éve nem volt Spanyolországban.