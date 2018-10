A letargiában lévő görögök ellen meglepetésre készül Marco Rossi csapata

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csak rendkvüli koncentrálással és némi szerencsével lehet megismételni az egy hónappal ezelőtti, budapesti győzelmet Görögország ellen a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Az olasz szakember szerint a Lipcse csapatkapitánya, Willi Orban nagy erőt ad csapatának, amely a lehető legerősebb összeállításban futhat ki az Olimpiai Stadion gyepére pénteken.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Athénból.

Ha az ember metróval érkezik az athéni olimpiai stadionhoz, kénytelen áthaladni az egykor olimpiai parknak nevezett területen. 14 évvel a 2004-es játékok után a kép roppant lehangoló. A görögök láthatóan nem sokat törődnek azzal, hogy az idő vasfoga szétrágja az egykor pompás létesítményeket, hogy a rozsda megesz mindent, ami útjába került. 2004-ben volt szerencsém az akkor pompázatos parkban minden nap átsétálni - a sportot szerető ember szíve vérzik, amikor látja az itteni állapotokat.

Másfél hónappal ezelőtt a MOL Vidi már megfordult az Olimpiai Stadionban, ahol 1-1-et játszott az AEK Athén együttesével. Az akkori döntetlen a magyar bajnok kiesését jelentette a Bajnokok Ligájából, az AEK ment a BL-be, a Vidi az Európa Liga csoportkörbe. Ez az 1-1-es eredmény pénteken mindenképpen elégedettséggel tölthetné el a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit, aki a csütörtök esti sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatban a következőket mondta.

Még mindig azt gondolom, hogy a görög csapat ennek a csoportnak a favoritja. Ha mi olyan fegyelmezetten tudunk játszani, mint Budapesten, ha lesz egy kis szerencsénk, akkor megismételhető az ottani brvaúrgyőzelem. De csak ebben az esetben. A görög nemzeti együttes piaci értéke jelenleg háromszor nagyobb, mint a magyaré, de ezek csak a számok. A pályán nem ezek a dolgok számítanak."

Ami a várható hangulatot illeti, arról a görög sajtó érdekes fejtegetésbe kezdett. A helyi kollégák szerint a péntek esti meccsen kevés lesz a néző, mert a görög válogatott a szurkolók szerint gyenge, mert a budapesti vereséget még mindig nem emésztették meg a szurkolók, akik letargiába estek. Marco Rossi szerint akárhányan is lesznek az Olimpiai Stadionban, a magyaroknak nem ezzel kell foglalkozniuk, hanem azzal, hogy fegyelmezett játékkal rukkoljunk elő.

Az Origo kérdésére, amely szerint tényleg a mostani-e a legerősebb magyar válogatott, Marco Rossi így felelt:

Mintegy negyven játékost figyelünk folyamatosan, olyanokat, akik a magyar, illetve a külföldi bajnokságokban főszereplők. Nekem továbbra is az az elvem, hogy a válogatottba csak olyan emberek jöhetnek, akik a klubjaikban meghatározóak. Száz százalékra nem mondanám, hogy ez a legerősebb magyar csapat, én is hibázhatok, de úgy vélem, megfelelő döntést hoztam akkor, amikor az utazó keretet kijelöltem."

A Lipcse csapatkapitánya, Willi Orban egy hete csatlakozott a magyar válogatotthoz. A magyar édesapától származó játékos minden bizonnyal kezdeni fog a péntek esti meccsen. Marco Rossi róla így beszélt:

Willi Orban a világ egyik legerősebb bajnokságából, a Bundesligából érkezett hozzánk. Kimagasló képességű futballista, nem véletlen, hogy a német bajnokság egyik meghatározó csapatának a kapitánya. Személyisége és hozzáállása példaértékű, nagyon sokat segít a csapatnak. Azt várom tőle, hogy a pályán biztonságot adjon az együttesnek a védelemben."

Nagyon régen volt olyan helyzetben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, mint most. Nevezetesen: a külföldön játszó válogatott játékosok szinte mindegyike alapember a klubjában. Korábban ennek az ellenkezője volt az igaz. Az olasz szakember erről így vélekedett: "A keret összeállításakor az a legfontosabb szempont, hogy olyan játékosok jöjjenek, akik sokat játszanak a klubjaikban.

Ezzel kapcsolatban most a bőség zavarával küzdünk, hiszen jó néhányan nemcsak a bajnokságokban, hanem a nemzetközi kupákban is futballoznak, így rendkívüli terhelés alatt állnak. Éppen ezért a válogatott edzőtáborban a fizikai felkészítéssel nem is kell foglalkozzunk, inkább arra fektetjük a hangsúlyt, hogy pszichésen mindenki rendben legyen."

Érdekes kérdés, hogy a legutóbbi, görögök elleni meccshez képest hány változás lesz a csapatban? Willi Orban új ember, az ő játéka szinte biztosra vehető, de Marco Rossi szerint még egy csere elképzelhető a budapesti meccshez képest. "Most mindenki a görögök elleni meccsről beszél, valóban ez a legfontosabb, de ne feledjük, hogy hétfőn Észtországban is vár ránk egy összecsapás. Éppen ezért a csapat összeállításakor azt is figyelembe kell vennem, hogy mind a két meccsen a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni."

A sajtótájékoztatón Marco Rossi után a Freiburg magyar légiósa, Sallai Roland következett. Ő a következőket mondta.

Többször visszanéztem a budapesti meccsen szerzett gólomat. A csapat győzelme azonban sokkal fontosabb volt, mint az én találatom. Most azt a teljesítményt kellene megismételni, amit Budapesten nyújtottunk, ez a legfontosabb.

Anno rengeteget készültünk a görögök ellen, most sem volt ez másképpen. Erős csapat a görög, amely revánsot akar venni. Minden párharcba 100 százalékig bele kell mennünk, másképp nincs esélyünk a sikerre.

Tudjuk, hogy a magyar csapat két éve nem nyert idegenben meccset - legutóbb erre 2016-ban Lettországban volt példa, nagyon szeretnénk, ha ez a rossz sorozatunk végre megszakadna."

A görögök elleni mérkőzés lesz a magyar csapat harmadik összecsapása a csoportban. Tamperében a finnek ellen 1-0-s vereséggel nyitottuk a sorozatot, majd Budapesten 2-1-re vertük a görög csapatot. A csoportot a 6 pontos finnek vezetik, ők kétszer játszottak eddig hazai pályán, a mieink elleni győzelem után az észt válogatottat is legyőzték.

A Görögország-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés pénteken 20.45-kor kezdődik, a meccset az Origo élőben közvetíti.