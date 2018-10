Előzetesben az orosz válogatott focisták, akik megvertek egy tisztviselőt

Egy moszkvai bíróság elrendelte Alekszandr Kokorin és Pavel Mamajev orosz válogatott labdarúgók letartóztatását, akik hétfő reggel egy étteremben - Kokorin öccsével együtt - két embert megtámadtak és megsebesítettek.

A futballisták börtönbüntetésre számíthatnak tettükért, s a mostani döntés szerint két hónapig előzetes letartóztatásban maradnak, ahogy Kokorin testvére is. A bíróság bejelentése szerint a három férfi ellen huliganizmus a vád, melyért hét évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A játékosok tettéről videofelvétel készült, mely az interneten is látható. Az eset kirobbanása után Pavel Kolobkov orosz sportminiszter kijelentette: a felvételek egyértelműen bizonyítják, hogy Kokorin és Mamajev tevékeny résztvevője volt az incidensnek, ráadásul a helyszínen lévő tanúk is megerősítették ezt. A tárcavezető hozzátette, hogy a törvényeket minden állampolgárnak kötelessége betartani, s a két játékosnak számítania kell arra, hogy ha nem tudják bizonyítani ártatlanságukat, soha többé nem szerepelhetnek a válogatottban.

Az orosz sajtó a tanúvallomásokra hivatkozva azt közölte, hogy az incidensben az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium egyik tisztségviselője olyan sérüléseket szenvedett, amelyek miatt kórházba kellett szállítani. A férfit a felvételek tanúsága szerint az egyik labdarúgó egy székkel dobta fejbe, később pedig a két játékos egy televíziós műsorvezető helyszínen tartózkodó sofőrjét is megverte.

Az idei oroszországi világbajnokságon Kokorin és Mamajev sem volt tagja a házigazdák csapatának, Moszkvában pedig a csütörtöki, svédek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést (0-0) megelőző válogatott összetartáson tartózkodtak.

A két futballista a 2016-os Európa-bajnokság alatt is botrányba keveredett: az orosz együttes korai búcsúja után azzal kerültek ugyanis a címlapokra, hogy egy monacói buliban 250 ezer euró (81 millió forint) értékben rendeltek pezsgőt.

Kokorin a bíróságon azt állította, hogy megbánta tettét, s az egyik áldozattól már elnézést kért, a bíró azonban így is elutasította ügyvédje azon kérelmét, hogy szabadlábra helyezzék.