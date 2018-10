Hiába a jó játék, balszerencsés vereséget szenvedett a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott Athénban 1-0-ra kikapott a házigazda Görögország csapatától a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában. Az eredmény azért különösen fájó, mert a magyar csapat szinte végig jobban játszott, mint a görög, és azért is, mert a csoport másik mérkőzésén Finnország 1-0-ra legyőzte Észtországot.

Egy hónappal korábban a Groupama Aréna üres lelátói előtt a magyar válogatott régen látott jó játékkal - ez különösen az első 45 percre volt igaz - és szépségdíjas gólokkal 2-1-re legyőzte a Nemzetek Ligája C-divízió 2. csoportjának favoritját, a görög csapatot. Az athéni mérkőzés előtt a legnagyobb hír a magyar keret háza táján az volt, hogy Dzsudzsák Balázs hiába találta magának csapatot (al-Ittihad Kalba), ezúttal sem hívta meg Marco Rossi, vele szemben viszont bemutatkozhatott a magyar csapatban Willi Orban. Az RB Leipzig középső védője a létező legnehezebb meccsen debütálhatott.

Ahogy Rossi ígérte, nem épített bunkert a válogatott: a védelem előtt játszó középpálya, inkább az építkezés, mintsem a rombolás szándékát jelezte. Míg a védelem közepének gyenge pontját az összeszokatlanság jelenthette, addig a Kleinheisler László, Nagy Ádám, Kalmár Zsolt középpályás trió éppen az ellenkezője volt ennek, ők még az U20-as válogatottból ismerik egymást.

Budapesten az UEFA döntése miatt voltak üresek a lelátók, míg Athénban a görög szurkolók érdeklődésének hiányában maradt el a várt hangulat. A helyi szövetség mindössze 7800 jegyet adott el a 60 ezres athéni olimpiai stadionba, és ebből 600-at magyar szurkolók vettek meg.

A magyar csapat korábban még sem barátságos, sem tétmérkőzésen nem tudott nyerni Görögországban, legutóbb 2015-ben egy gólgazdag mérkőzésen kaptunk ki 4-3-ra Pireuszban. Viszont vendéglátóink legnagyobb veresége (1-11) éppen tőlünk származtatható, igaz, az még 1938-ban volt.

A görögök öt helyen változtattak a Budapesten látott kezdőcsapaton, a legfontosabb talán az volt, hogy ezúttal kezdett az a Kosztasz Mitroglu, akinek a beállásával lett igazán aktív a görög támadójáték a Groupama Arénában.

1. félidő

Ahogy az várható volt, görög mezőnyfölénnyel kezdődött a mérkőzés, Fortunisz jelentkezett lövéssel, majd az ötödik percben az első szögletet is a hazaiak lőhették, arra pedig jól emlékszünk, hogy a rögzített helyzetekből milyen veszélyesek voltak szeptemberben a görögök. Az első védést azonban a hazaiak kapusának kellett bemutatnia, de Barkasz biztos kézzel fogta Varga Roland 25 méterről megküldött, a bal kapufa mellé tartó szabadrúgását.

Tíz perc után láthatóan megnyugodott a magyar válogatott, feljebb tolta a védelmét, és többször is sikerült labdát szereznie, egy ilyen után Varga beadását Szalai Ádám csúsztatta Manolasz mellett a kapu irányába, de két méterrel eltévesztette a célt.

A félidő közepéhez érve pedig inkább már az történt a pályán, amit a mieink akartak. A 28. percben egy Sallai által kiharcolt bal oldali szabadrúgásból Varga csavart nagyon veszélyesen a bal felső sarok irányába, és csak centikkel hibázta el a célt.

Willi Orbán a 32. percben hálálta meg először a bizalmat, amikor az utolsó pillanatban tisztázott az éppen kapura forduló Mitroglu elől. A játékrész hajrájára visszavették a kezdeményezést a görögök, de néhány erőtlen szabadrúgásnál többre nem jutottak, leszámítva talán egy beadást, amit Orbán szögletre mentett. Sokkal nagyobb baj volt, hogy Fiola Attila sárga lapot kapott, ami azt jelenti, hogy nem játszhat Tallinban az észtek ellen.

2. félidő

Magyar helyzettel - nem is kicsivel - indult a második félidő, Bese beadását Szalai csúsztatta talán egy méterrel a jobb kapufa mellé, és nem Barkasz kapuson múlt, hogy nem vezetett a magyar csapat. Viszont ahelyett, hogy megtartottuk volna a labdát, rendre eladtuk azt, és nem egyszer már a saját térfelünkön, ami szerencsére inkább csak dühító volt, mint aggasztó. Támadásokat azonban nem nagyon építettünk, és ezt Marco Rossi is látta, aki a mezőnyben el-eltűnő Kalmár helyett egy óra elteltével pályára küldte a két csapat budapesti meccsén remekül játszó Kovács Istvánt.

A 60. percben a magyar csapat először rúghatott szögletet, miután Sallai szemtelen lazasággal fűzte be Papasztathuloszt, a veszélyes beadását pedig Cimikasznak kellett eltakarítania Szalai elől.

A 65. percben aztán jött a hideg zuhany: talán az első értékelhető támadást vezették a görögök a magyar csapat bal oldalán, Cimikisz első beadását még kivágta Orbán, az ismétlésből azonban a debütáló védő mellett Mitroglu Gulácsi kapujába bólintotta a labdát. Ez volt a görögök első kaput eltaláló kísérlete.

A gól némileg érthetően megzavarta a magyar csapatot, kapkodó lett a játékunk, pedig nem szorított még bennünket az idő. A görögök annyiban próbálták ezt kihasználni, hogy igyekeztek maguknál tartani a labdát, de különösebben nem ambícionálták a támadásépítést. Marco Rossi mindenesetre kihasználta a harmadik cserejét is, és Nagy Dominik után Németh Krisztiánt is pályára küldte, aki a két csapat utolsó egymás elleni mérkőzésén duplázni tudott.

Jó húzás volt a beállítása, veszélyesebb és aktívabb lett a magyar csapat támadójátéka, ha pedig kicsivel rövidebb a Sallai elé tett kiugratása a 82. percben, könnyűszerrel kiegyenlíthettünk volna. De talán egy kis szerencse, az, hogy igazán lábra jöjjön egy labda a tizenhatos vonalán, vagy valóban pontos legyen egy beadás. A magyar csapat küzdött, harcolt az utolsó pillanatig, de a görögök minden támadást hatástalanítottak, míg a német játékvezető nagyvonalúan továbbot intett egy kezezés után a 90+5. percben.

Jól játszottunk, de ezen az estén ez is kevés volt, a magyar csapat maradt a harmadik helyen a csoportjában. Hétfőn mindenhogy győznie kell a válogatottnak Észtországban.

"Az első 5-10 percben talán bent maradtunk az öltözőben, utána próbáltunk mi is játszani, helyzeteket kialakítani. Készültünk rá, hogy veszélyesek lesznek, ha Mitroglu játszik elől, ezért mindenhogy meg kell próbálnunk megakdályozni a beadásokat. Fortunisz kikapcsolására ugyancsak külön készültünk a középpályán, talán egy-két szituáció volt, amikor veszélyesen le tudott fordulni. Egyszer elcsúsztunk, abból sajnos gólt is kaptunk. Nekünk is megvoltak a lehetőségeink, amelyeknél, ha jobban koncentrálunk, akár mi is megszerezhettük volna a vezetést, onnantól pedig másképp tudtuk volna kontrollálni a játékot. Dühít az eredmény, egyrészt mert történelmet írhattunk volna, másrészt mert nyerhető mérkőzést veszítettünk el" – mondta el a találkozó után az M4 Sportnak Nagy Ádám.

"Elég jól játszottunk kezdetben, talán egy kicsit hiányzott a bátorság a támadójátékunkból. Most nem működött jól ez a rész, de lesz még időnk gyakorolni. A védelem jól működött, kevés helyzetet engedélyeztünk, és egyetlen kivétellel nem is hibáztunk. Jó a játékunk minősége, de ezt meg is kell tudnunk mutatnunk" – mondta el Willi Orbán, aki megerősítette, hogy a kezdés előtt négyszer is meghallgatta a magyar Himnuszt, hogy a dallama ott legyen a fülében.

Rendkívül sajnálom a vereséget, mert szerintem jobban játszottunk, mint Budapesten. De a foci ilyen, egyszer szerencsénk van, máskor nincs. Most nem volt. A cserékkel próbáltam változtatni a játékunkon, a végén Sallai és Nagy Dominik a végén már egyértelműen szélsőt játszott, sajnálom, hogy ez sem segített. Össze kell szednünk magunkat, néhány játékosunk nagyon sokat kapott, helyenként mintha karatéztak volna a görögök. Nem lesz könnyű dolgunk, az biztos, hiszen az észtek mindhárom meccsüket egyetlen góllal veszítették el" – mondta el Marco Rossi szövetségi kapitány.

Eredmény, Nemzetek Ligája, C-divízió, 2. csoport, 3. forduló:

Görögország–Magyarország 1-0 (0-0)

Magyarország: Gulácsi - Bese (Németh K. 75.), Orbán, Kádár, Fiola - Nagy Á., Kleinheisler, Kalmár (Kovács I. 55.) - Varga (Nagy D. 67.), Sallai - Szalai

Görögország: Barkasz - Cimikasz, Manolasz, Papasztathopulosz, Bakakisz - Zeca, Kurbelisz (Ciolisz 46.) - Pelkasz (Krisztodolopulosz 84.), Fortunisz, Bakaszetesz - Mitroglu (Puhalakisz 90+4.)

gól: Cimikasz 65.

sárga lap: Papasztathopulosz 10., Bakakisz 27., ill. Kalmár 34., Fiola 43., Kleinheisler 60., Kovács 73., Nagy Á., 88.

A csoport másik mérkőzésén Észtország–Finnország 0-1.