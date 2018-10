A Ferencváros nem tudta legyőzni Lipcsei Péter csapatát - videó

A válogatott mérkőzések miatt szünetel az NB I, Szergej Rebrov csapata azonban a hétvégén sem pihent. A hétközi edzések mellett egy edzőmérkőzés is bekerült a programba, így szombaton Soroksár ellen lépett pályára a Ferencváros, a három játékrészből álló találkozón 1-1-es végeredmény született.

A Ferencváros vezetőedzője több olyan játékosnak is lehetőséget adott, akik a bajnokikon eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. A két csapat megegyezése alapján 3x30 percet játszottak egymással a felek. Az első harmad legaktívabb Fradi-játékosa Bőle Lukács volt, és előtte is adódott a legnagyobb helyzet, ám lövését hárította Kovács Dániel – számolt be a fradi.hu.

A második játékrész előtt Rebrov hármat cserélt, beállt Davide Lanzafame is, a támadó nem sokkal ezután nagyszerű labdát adott Böde Dánielnek, akit azonban buktattak a soroksáriak. Lanzafaménak volt még egy veszélyes szabadrúgása is, valamint Sigér Dávid veszélyeztetett még kétszer távoli lövéssel. Az 55. percben megszerezte a vezetést a Fradi, Csernik Kornél jobb oldali beadását Böde vette át, lefordult a védőjéről, majd a kapuba lőtt (0-1).

A 71. percben egyenlített Lipcsei Péter együttese, a ferencvárosi kölcsönjátékos, Lakatos István kapott jó labdát, elfutott a jobb oldalon, középre ívelte a labdát, ahol érkezett Gyömbér Gábor, aki lefejelte azt a földre, ami átpattant Varga Ádám fölött, és a hálóban kötött ki (1-1).

A hátralévő időben többször is közel járt a Fradi a gólhoz, Kjartan Finnbogason kapufát fejelt, Leandro sarkazását pedig Steer Bence védte, az eredmény azonban már nem változott.

„Ez egy átlagos felkészülési mérkőzés volt, azzal a különbséggel, hogy ezúttal háromszor harminc percet játszottunk. Szerettem volna kipróbálni a játékosaimat a különböző pozíciókban. A szakmai stáb hasznos információkat nyerhetett ezen a mérkőzésen, a játékosok számára pedig azért volt fontos ez a meccs, hogy formába tudjanak kerülni. Az volt most a legfontosabb, hogy ne újuljon ki senkinek se a sérülése. Úgy érzem, jól teljesítettek a srácok, bár nem tudtunk nyerni, mindent megpróbáltunk azért, hogy sikerüljön. Az volt a legfontosabb nekem ma, hogy felmérjem, milyen fizikai állapotban vannak a játékosaim. Nem szeretnék elhamarkodott ítéleteket hozni, a statisztikák nagyon fontosak a számomra, azután elemzem majd a mérkőzést, hogy láttam az adatokat. Meg kell néznem, hogyan dolgoztak a mérkőzés során, milyenek a mutatóik, azt követően le tudom szűrni a megfelelő következtetéseket" – mondta Szergej Rebrov a klub honlapjának.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS (3x30 PERC)

SOROKSÁR-FTC 1-1 (0-0, 0-1)

SOROKSÁR: Kovács Dániel (Steer, 46.) - Gárdos, Dvorschák (Lipcsei, 61.), Valencsik (Szpirulisz, 61.), Bor - Derekas, Gyömbér, Tamási - Orosz (Kovács Dávid, 46.), Pál (Lakatos, 46.), Albert (Ladányi, 75.)

FTC: Varga Á. - Koch, Takács Zs., Leandro (Csernik, 31.), Heister - Rui Pedro (Georgijevic, 31.), Sigér (Leandro, 61.) – Bőle (Rui Pedro, 61.), Finnbogason (Lanzafame, 31.), Rodriguez - Böde (Finnbogason, 61.)

Gól: Gyömbér (71.), ill. Böde (55.)