Belerondítottak a hollandok Joachim Löw rekordjába

A holland válogatott Amszterdamban 3-0-ra legyőzte Németországot a Nemzetek Ligája A-divíziójában rendezett rangadón. Ez volt a német szövetségi kapitány 168. mérkőzése a kispadon, amivel nemzeti rekorder lett.

A holland és a német válogatott sincs mostanában éppen csúcsformában, de ettől még izgalmasnak ígérkezett az amszterdami mérkőzés, melyen Joachim Löw volt az első igazi sztár: a német szövetségi kapitánynak ez volt a 168. mérkőzése a nemzeti csapat kispadján, amivel rekorderré lépett elő átadva a múltnak Sepp Herberger rekordját.

A Germany legend makes Germany history

A német kapitány nem nagyon nyúlt a vébén leszereplő, a csoportkörben elhasaló kerethez, alapvetően az oroszországi csapatra számított, de a kezdőbe jelölte Emre Cant és Mark Uthot is, ezzel viszont kimerítette a meglepetéseket. A másik oldalon Ronald Koeman öt újoncot hívott be, közülük Denzel Dumfries a kezdőben kapott helyet.

A hollandok nem lettek jobbak, mint az elmúlt években voltak, különösen a védelmük volt könnyen zavarba hozható, bár igaz hogy a keret fele a húszas évei elején járó fiatalból áll. 18. percben szükség is volt Cillesen rutinjára, aki szépen védte Thomas Müller huszonötről leadott bombáját. Szerencséjükre a németek is nagyjából úgy játszottak, mint Oroszországban, így nem is volt akkora meglepetés, hogy a 30. percben a hazaiak megszerezték a vezetést egy szöglet után:

Nem sokkal később Ginternek kellett mentenie a gólvonal előtt Ryan Babel elől. A németek középen erőlködtek, míg a hollandok a régi iskola tanítása szerint a szélsőket foglalkoztatták szorgosan. A 38. percben Müller egyenlíthetett volna, de nyolc méterről az oldalhálóba lőtt. Nem volt unalmas a mérkőzés, mindkét oldalon adódtak helyzetek az első félidőben.

A második félidőben Löw alig tíz perc után rájött, hogy váltania kell, így Can és Müller helyett érkezett Draxler és Sané. Meg is élénkült a német támadójáték, a Manchester City támadója a 65. percben az addigi legnagyobb német helyzetet hagyta ki Kimmich tökéletes passza után.

Leroy Sané losing his marker with positional manipulation (?); stretches his defender —misdirecting him — before revealing his true intention.

A németek robotoltak rendesen, ahogy szoktak, a meccslabdát viszont a hollandok hibázták el, miután Wijnaldum a 80. percben szörnyen rosszul lőtt a kapu felé Depay szöktetése után. A végső döfést azonban éppen a Lyon játékosa adta meg végül, aki egy klasszikus kontra végén vágta a labdát Neuer kapujába.

És a végén még Georginio Wijnaldum is lőtt egy gólt a teljesen szétesett német védelem lenullázása után.

A B-divízióban Írország hazai pályán 0-0-s döntetlent játszott Dániával, míg a C-divízióban az eddig kettőből kettőt nyerő Bulgária őrzi hibátlan mérlegét, miután Szófiában 0-1-ről fordítva legyőzte Ciprust.

A legalsó kasztban, a D-divízióban őrzi hibátlan mérlegét Macedónia, amely ezúttal Liechtensteint győzte le hazai pályán. Különösen az olasz légió volt elemében: a Palermóban játszót Alekszandar Trajkovszki kettő, míg a Genoa veterán támadója, Goran Pandev egy gólt szerzett az első félidőben.

Eredmények:

A-divízió, 1. csoport:

Hollandia–Németország 3-0 (1-0)

gól: Van Dijk 30., Depay 87., Wijnaldum 90+3.

B-divízió, 4. csoport:

Írország–Dánia 0-0

C-divízió, 3. csoport:

Bulgária–Ciprus 2-1 (0-1)

gól: Deszpodov 59., Nedelev 67., ill. Kasztanosz 41.

D-divízió, 4. csoport:

Macedónai–Liechtenstein 4-1 (3-1)

gól: A. Trajkovszki 10., 30, Pandev 36., Alioszki 67., ill. Yidiz 37.