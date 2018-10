A hajrában szenvedték ki a győzelmet az olaszok Lengyelországban

A Nemzetek Ligája A-osztályának 3. csoportjában Lengyelország Olaszországgal csapott össze vasárnap este. Bár sokáig úgy tűnt, gólnélküli döntetlennel ér véget a találkozó, az Inter hátvédje, Cristiano Biraghi a 92. percben megszerezte a győzelmet a vendégeknek.

A vendégek kezdtek jobban, Jorginho már a 48. másodpercben megszerezhete volna a vezetést az olaszoknak, lövése azonban a keresztlécen csattant.

A folytatásban is Roberto Mancini válogatottjának akarata érvényesült, de hiába dolgoztak ki nagyobbnál nagyobb helyzeteket a squadra azurra játékosai, nem tudtak túljárni Wojciech Szczesny eszén. Lorenzo Insigne a 30. minutumban igen, ám a Napoli támadója is a felsőkapufát találta telibe. A félidő végén Florenzi előtt adódott nagy lehetőség, de a lengyelek kapusa bravúrral hárította a próbálkozást, így gólnélküli döntetlennel vonulhattak szünetre a csapatok.

A hazai szövetségi kapitány, Jerzy Brzeczek érthetően elégedetlen volt a látottakkal, így kettőt is cserélt a második játékrészre: Blaszczykowski és Grosicki érkezett a pályára. Fel is javultak a hazaiak, olyannyira, hogy az első komoly lehetőség is előttük adódott, Lewandowski lövésénél azonban helyén volt Donnarumma. Az igazi bravúrt viszont a 73. percben kellett bemutatnia, egy mintaszerű kontratámadás végén Grosicki került ziccerbe, ám a Milan kapusa hatalmasat védett. A kipattanó Milikhez került, ő azonban fölé bombázott.

Amikor pedig már mindenki elkönyvelte a döntetlent, akkor jött a dráma: a 92. percben az első válogatott meccsét játszó Lasagna csúsztatott meg egy szöglet utáni beadást, a hosszún érkező Biraghi pedig a kapuba lőtt.

A C osztályban Izrael hazai pályán, Montenegró pedig idegenben győzött.

Eredmények (az UEFA honlapja alapján):

A osztály:

3. csoport:

Lengyelország-Olaszország 0-1 (0-0)

gól: Biraghi (92.)

A csoport állása: 1. Portugália 6 pont/2 mérkőzés, 2. Olaszország 4/3, 3. Lengyelország 1/3

C osztály:

1. csoport:

Izrael-Albánia 2-0 (1-0)

gól: Hemed (8.), Szaba (83.)

A csoport állása: 1. Izrael 6 pont/3 mérkőzés, 2. Skócia 3/2 (3-2), 3. Albánia 3/3 (1-4)

4. csoport:

Litvánia-Montenegró 1-4 (0-3)

gól: Baravykas (88.), illetve Mugosa (10., 45+1.), Kopitovic (35.), Zoric (86.)

A csoport állása 4 forduló után: 1. Szerbia 8 pont, 2. Montenegró 7, 3. Románia 6, 4. Litvánia 0