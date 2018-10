A Groupama Aréna ingyen épült fel és az állam is keresett rajta

Terjedelmes interjút készített a mandiner.hu a Ferencvárosi Torna Club elnökével, Kubatov Gáborral. A beszélgetésben a Fradi mindennapos dolgain túl a Groupama Aréna is szóba került, amely az elnök elmondása szerint nagyon jó befektetésnek bizonyult a magyar állam részéről.

Milyen állapotban volt a klub, amikor elnök lett?

Borzasztó állapotban voltunk. Minden szempontból. A stadion és az edzőközpont is szörnyen festett, a klub pedig morálisan járt mélyponton. Amikor ide beléptünk, akkor a Fradiban nem voltak kimenő telefonvonalak, nem lehetett például faxot küldeni. Orosz Pállal mentünk ki egy Újpest elleni meccsre, és már annak is örültünk, hogy világítanak a reflektorok, hogy nem kapcsolták le az áramot, pedig tartoztunk a szolgáltatóknak. Nem szoktam soha a képviselői minőségemre hivatkozni, de a gázóránkat úgy védtem meg, hogy elmondtam, odamegyek, és szó szerint átölelem a gázórát, nehogy le tudják szerelni. Átláthatatlan gazdasági viszonyok uralkodtak. Amikor elnök lettem, készültek előrejelzések, melyek szerint a klub, ha nem változtatunk az addigi működésen, akkor kevesebb, mint egy év alatt csődbe megy. A szakosztályoknak nem volt költségvetésük, sok esetben kölcsönökből, egyik napról a másikra éltek. Világossá vált, hogy meg kell változtatni a gazdasági működést, átlátható viszonyokat kell teremteni. Azt gondoltuk, hogy az átlátható viszonyok teremtik meg annak a lehetőségét, hogy legyenek anyagi támogatóink, ha pedig lesznek anyagi támogatóink, akkor tudjuk stabilizálni a klubot, és jönni fognak a sportsikerek. Ezen a három lépcsőn keresztül tudtunk odáig eljutni, ahol ma tartunk. Bevezettük az éves költségvetést, valamint a havi könyvelést is. Az éves költségvetéseket elkezdtük havonta ellenőrizni, ha pedig nem teljesültek, akkor megállítottuk a folyamatokat. Megtanítottuk a szakosztályok élén álló embereket tervezhetően, ésszerűen gazdálkodni.

A Groupama Aréna állami pénzből épült, valamint az állam vásárolta meg az Üllői úti telket is. Anyagilag megérte ez az üzlet államnak?

A magyar állam nagyon jó üzletet kötött ezzel az ingatlanfejlesztési projekttel.Gyakorlatilag ingyen felépült egy csodaszép és modern stadion. Ráadásul még pénzt is keresett a beruházásokon az állam. Levezetem, miért állítom ezt. Rögzítsük: minden beruházás értékének a 38 százaléka még a legkonzervatívabb számítások szerint is visszamegy adók és járulékok formájában a magyar államhoz. Az állam Kevin McCabe angol üzletembertől visszavásárolta 5 milliárd forintért az Üllői úti telket, ezzel helyreállította az eredeti állapotot. Jelzem, annak idején, 2008-ban ugyanennyit fizetett McCabe az államnak. De vissza a számokhoz. Megépült a stadion, amely 18,5 milliárd forintba került, ebből adók és járulékok formájában visszakerült az államhoz a beruházás 38 százaléka, amely megközelítőleg 7 milliárd forint. Ezután az állam eladta a stadion melletti telekrészt 5 milliárd forintért egy ingatlanfejlesztőnek. Ez azt jelenti, hogy már így volt 12 milliárd forint bevétele a magyar államnak, a kiadás pedig a stadionépítéssel és a telekvásárlással együtt 23,5 milliárdnál járt. Viszont az eladott telken megépült az új Telekom székház, amit most vett birtokba az FTC főszponzora. Ennek a beruházásnak az értéke 50 milliárd forint a sajtóban megjelent adatok alapján, ebből 19 milliárd forintos adó és járulék bevétele lett az államnak. Tehát 31 milliárd forint bevétel áll szemben 23,5 milliárd forint kiadással, így a magyar állam majdnem 8 milliárd forintot keresett azzal, hogy ezt az ingatlanfejlesztési projektet megvalósította. Foglaljuk össze röviden a lényeget: a magyar állam ingyen felépítette a Groupama Arénát és keresett még további 8 milliárd forintot. Mellékesen megjegyezném, a stadion a kezdetektől nyereségesen üzemel. Az a stadion, amelyet 2015-ben a világ legjobb újonnan épített stadionjának választottak.

Augusztus végén leváltották Thomas Dollt és Szergej Rebrovot nevezték ki. Nemzetközi sikereket várnak az új edzőtől?

Igen, ez az elvárás. A szerződést is így kötöttük meg vele. Nagyon komoly fizetést akkor kap, ha Európa Liga vagy Bajnokok Ligája csoportkörbe kerülünk.

Mit csinált jobban a Vidi az elmúlt években, ami miatt már másodjára jutnak ki nemzetközi porondra?

Több idő volt erre Székesfehérvárott. Garancsi István 2007-ben vette át a klubot, mi 2011-ben jöttünk. Sokat nézegettük, hogy Thomas alatt ők leváltottak négy edzőt. Mi azt gondoltuk, hogy ezt nem lehet így csinálni, de kiderült, hogy tudtak hozni egy olyan edzőt, aki bevitte őket a csoportkörbe.

A teljes beszélgetést ide kattintva olvashatják.