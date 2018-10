Usain Bolt európai focicsapathoz igazolhat

A nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt továbbra is Ausztráliában edz a Central Coast Mariners futballcsapatánál. A korábbi sprinter legutóbb két gólt is szerzett, amivel úgy tűnik, Európában is felhívta magára a figyelmet.

A Daily Telegraph információi szerint egy meg nem nevezett dél-európai klub kétéves szerződést kínált a 32 éves "játékosnak", aki egyelőre szabadon igazolható, mivel csak próbajátékon van az ausztrál csapatnál. Amely várhatóan a héten dönt arról, leigazolja-e Boltot, ugyanis vasárnap indul a bajnokság. Csak aztán nehogy késő legyen!

Bolt egyébként nem teljesen boldog a szigetországban, mert még ott is megtalálják legjobb barátai, a doppingellenőrök. Legutóbb egy videót is feltöltött az Instagramra, amelyben méltatlankodik, hogy mégis miért zaklatják, ha nem is hivatásos sportoló. Szerencséjére a procedúrát felügyelő hölgy felvilágosította, hogy mivel így is sportembernek számít, ráadásul profi szerződésért hajt, így rá is vonatkoznak az Ausztrál Antidopping Felügyelet szabályai. Reméljük, ez sem állhat a focikarrierjének útjába.