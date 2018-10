Ebben a ManUnitedban még Messi is csak szenvedne

Paul Scholes, a Manchester United egykori középpályása játékosként sem az érzelgősségéről volt híres, és ezen a szokásán civilben sem változtatott: most éppen korábbi klubját osztotta ki meglehetően keményen.

"Utálok visszafelé mutogatni és olyanokat mondani, hogy bezzeg a mi időnkben mi hogy csináltuk a dolgokat, de muszáj vagyok azt mondani, hogy ebben a mostani csapatban vajmi kevés a minőség. Hiányoznak azok a klasszis játékosok, akik megvannak a többi csapatnál – szállt bele páros lábbal egykori csapatában, a MU-ban húsz idény során 718 meccsen 155 gólig jutó korábbi középpályás. – Úgy tűnik, hogy mindenki szenved, aki ide jön. Szerintem itt még Lionel Messi is csak szenvedne."

Scholes-nál egyébként vitán felül Messi a világ legjobb futballistája, mert lehet, hogy Cristiano Ronaldo - az angol egykori csapattársa, ugye - gyorsabb vagy éppen több gólt szerez, de, mint komplett játékos, Messi - te, jó ég, ahogy passzol -, szóval, ő a minden.

Scholes szerint mégsem az argentin zseni hiányzik Mourinho csapatából, hanem egy olyan játékos, aki összeköti a középpályát a támadósorral, leginkább egy olyan, mint Luka Modric, aki remekül passzol, és képes alakítani a játékot.

"Egy kicsit talán én is ilyen voltam – szerénykedett egy sort Scholes – de inkább De Bruyne, Hazard, David Silva szerepű játékosra gondolok. Van egy Jesse Lingardunk, ez igaz, akinek, ha jó napja van, akkor képes úgy játszani, mint az említettek, de még nem sikerült megtalálni a helyét a pályán. Ott van Juan Mata is, de őt meg állandóan a jobb oldalon játszatja Mourinho, amihez nincsenek meg a lábai (azaz nem elég gyors). Én is játszottam ott, és mindenki rühellte azt az időszakot" – ragozta az ESPN amerikai sportlapnak nyilatkozó egykori klasszis.

Scholes szerint Anthony Martial és Marcus Rashford játéka és képességei rendben vannak, csak több bizalomra lenne szükségük a kispad felől, és akkor nem lennének híján az önbizalomnak. Ami viszont olykor túlteng Alexis Sánchezben, így a chilei nem is Scholes kedvence.

Soha nem láttam benne a United-játékost. A képességei megvannak, mindig is jó focista volt, de sokszor roppant önző, aki inkább önmagáért játszik, mintsem a klubért. Annyi pénzért, amennyibe került, nem egy ilyen játékost kellett volna vennünk.

De, hogy itt még ne legyen vége, a csapat előző idénybeli házi gólkirálya, Romelu Lukaku is megkapja a beosztását.

Nem az a fajta csatár, akivel bajnokságot lehet nyerni. Nem elég jó a tizenhatoson kívül, és talán nem is melózik elég keményen. De még fiatal és tehetséges. Viszont sok csapattársához hasonlóan, ő sincs eleresztve önbizalommal."

Nincs United-cikk Paul Pogba említése nélkül, és Scholes sem akart szakítani a hagyományokkal. Ennek keretében talán a világbajnok francia középpályás kapta a legkeményebb kritikát?

"Hány éves? Huszonöt? Csodálatos dolgokat művel néha, övé a mérkőzés legszebb megmozdulása, egy remek passz, egy nagyszerű csel. Aztán öt perc múlva előadja a meccs legbénább megmozdulását. Mi volt a Wolverhampton ellen is? Adott egy gyönyörű gólpasszt Frednek, majd a következő percben labdát vesztett a középpályán, amiből gólt kaptunk. Ebben az egy percben minden benne volt, ami Pogba. Megcsinálja a szép dolgot, és úgy érzi, ezzel a részéről le van tudva minden, mindenki láthatta, milyen jó futballista. Az ilyen játékos ellen a legkönnyebb védekezni, mert pontosan tudhatod, hogy egy jó passz után hamarosan jön a hülyeség."

Scholes szerint Pogba legnagyobb baja, hogy ő a csapat első számú sztárja. Előző klubjában a Juventusban "kis hal" volt a legendák - Buffon, Pirlo, Chiellini, Bonucci, Marchisio - mellett, akik kordában tartották.

Kimaradt volna José Mourinho? Természetesen nem. A portugált továbbra is jó edzőnek tartja, de már korántsem annyira, mint egykor, amikor a csapatai ellen játszott. Briliáns volt, de az a José már nincs többé. Most egy jajgató Josét látok, ami nagyon fájdalmas. Jajgat a játékosai miatt, meg, hogy mit nem kapott meg. Magának csinálta a bajt. Annyiszor elmondta, hogy ő a legjobb edző a világon, hogy most mindenáron be is akarja bizonyítani, hogy ez így van. Rengeteg pénzt kapott, erre hozott középső védőt (Lindelöf és Bailly), akik egyáltalán nem tűnnek jónak. De ő az edzőjük, és, ha nem találja őket elég jónak, akkor csináljon belőlük jó játékost."

Dicséretből is jut azért, igaz, nem az Old Trafford lakóinak, hanem a két legnagyobb riválisnak, azaz a Manchester Citynek és a Liverpoolnak, akik látványosan átvették a MU szerepét és helyét a Premier League-ben.