Sergio Ramos mégsem volt akkora tapló, mint amekkorának látszott?

A spanyol labdarúgó-válogatott kisebb meglepetésre hazai pályán 3-2-es vereséget szenvedett hétfőn Anglia ellen a Nemzetek Ligájában. A mérkőzés egyik legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor a spanyolok csapatkapitánya, Sergio Ramos látszólag megtaposta Raheem Sterlinget.

Az eset a mérkőzés 65. percében történt, amelyen első ránézésre az látszik, hogy Ramos szándékosan rálép az angol támadó lábára. A Real Madrid bekkjének szokásait és bűnlajstromát ismerve mindenki el is könyvelte magában a védő újabb tahóságát, azonban maga Ramos tett ki egy videót nemrég, amely egy másik kameraállásból mutatja a dolgokat. A felvételen látszik, hogy Sterling már azelőtt elkezd fetrengeni, mielőtt Ramos megérkezik.



Nada más que decir.

Aki ezzel végre az áldozati bárány szerepében tetszeleghet, legalábbis a videóhoz odaszúrt "Nothing else to say.", azaz "Nem is kell semmit mondani." megjegyzés erre utal. Mondjuk a renoméjának helyreállításához ez biztosan nem lesz elég.