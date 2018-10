Willi Orbánt meglepte, hogy itthon gulyást és palacsintát is ehettek

Wili Orbán, az RB Leipzig védője az Augsburg elleni hétvégi bajnoki előtt a német Bildnek adott nyilatkozatot, melyben szót ejtett a magyar válogatottról is.

"A mérkőzés előtt meghallgattam néhányszor a Himnuszt, persze nem tudtam tökéletesen elénekelni, de érzelmes pillanat volt számomra, libabőrös lettem tőle" - mesélte a 25 éves játékos, aki a görögök ellen 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-mérkőzésen debütált. Orbán azt is elárulta, hogy Szalai Ádám mutatta őt be a többieknek, és a Queen "We will rock you" című számát kellett elénekelni a beavatási szertartásán.

"Lipcsében nagyon profin és szigorúan kezelik még a táplálkozást is, de Magyarországon azt választhattál, amit akartál. Például gulyást. De volt egy vacsoránk, ahol palacsintát is ehettél" - mondta a védő, aki jobb eredményekre számított, főleg a második mérkőzésen.

Az Augsburg elleni bajnokival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az ellenfélnek több jó képességű játékosa van, csapatszinten pedig tiszta elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy mit és hogyan akarnak játszani. "Nagyon jó tervet kell kieszelnünk, hogy győzni tudjunk."

Hét forduló után a Leipzig második a Bundesligában, mindössze három ponttal lemaradva a listavezető Dortmund mögött.