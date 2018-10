A játékosok italoztak, a kapitány meg elvitte a balhét Szlovákiában

Kiteregette a szennyest Jan Kozák, a szlovák labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, aki a Csehország ellen 2-1-re elveszített Nemzetek Ligája-mérkőzés után mondott le posztjáról.

Kozák az újságíróknak megerősítette: távozásának hátterében az áll, hogy hogy hét játékos (Martin Dúbravka, Michal Sulla, Ľubomír satka, Norbert Gyömbér, Milan Skriniar, Stanislav Lobotka és Vladimir Weiss) a szombati mérkőzést követően a szövetségi kapitány utasításai ellenére egy éjszakai klubban szórakozott – ezzel megszegve a válogatott belső szabályait.

„Higgyék el, hogy nem azért jelentettem be lemondásomat, mert egymás után elveszítettünk két mérkőzést Ukrajna és Csehország ellen. Olyan pletykákat is hallottam, hogy azért távozom, mert öreg vagyok és nincs már elég energiám. A Csehország elleni mérkőzést követő éjszaka nem tudtam aludni. Kétszer is visszanéztem a mérkőzést. Elindultam, hogy megnézzem, mit csinálnak a fiúk, amikor láttam, hogy kintről jönnek be. Nagy csalódottságot éreztem. Mintha valaki leköpött vagy megpofozott volna. Tíz órától edzést tartottam, hogy a játékosok színt vallhassanak a többiek előtt. Előtte mindent elmondtam Skrtelnek és Hamsíknak, akik meglepődtek a dolgon. Kíváncsi voltam, hogy az a hét játékos vállalja-e a tettét. Bementem az öltözőbe és mondtam nekik, hogy probléma van: heten elhagyták a központot. Belenéztem mindegyikük szemébe. Nem én, hanem a szlovák válogatott ad rettenetesen sokat a játékosoknak" – nyilatkozta Kozák a sajtótájékoztatón.

A szövetségi kapitány mind a hét játékosát megkérdezte, hogy miért lógott ki. Dúbravka azt válaszolta, hogy nehéz időszakon megy keresztül Newcastle-ben, ezért szüksége volt egy kis kikapcsolódásra. Weiss nem tudta megmondani, hogy miért lógott ki. Lobotka azt válaszolta, hogy Vigóban nagyon sűrű a programja, nem tudott mikor lazítani.

A távozó Kozák szerint az eset után három választása volt. „Az első az volt, hogy úgy teszek, mintha nem láttam volna őket. A második, hogy mindegyiküket kirúgom. Megtehetem? Hét játékos, akik közül négyen magas szintet képviselnek. Nem tudtam volna elképzelni a jövőt Weiss, Dúbravka, Skriniar és Lobotka nélkül. Ezért a harmadik megoldás mellett döntöttem, hogy lemondok pozíciómról. Felhívtam az elnök urat, bejelentettem neki távozási szándékomat, de az indokot elhallgattam. Ugyan nagyon fáj az egész, de az adott pillanatban úgy gondoltam, hogy a szlovák futball számára ez a legjobb megoldás."

Ján Kovácik, a Szlovák Labdarúgó Szövetség elnöke szerint, ha a hét játékost a jövőben is behívják a válogatottba, az egész selejtezőt úgy játsszák le, hogy nem kapnak fizetést. Ezt a pénzösszeget a szövetség jótékonysági számlájára utalják át.

Az új kapitány személyéről hétfőn dönt a szövetség.

parameter.sk