Javul Mészöly Kálmán állapota

Megnyugtató hírről számolt be csütörtökön hajnalban a Blikk: kezdi visszanyerni erejét a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága és szövetségi kapitánya, Mészöly Kálmán.

Az elmúlt hónapok nehézségei után sokkal jobban érzi magát a magyar futball ikonikus alakja, Mészöly Kálmán. Ebben nagy segítségére vannak a kezelések: nyirokmasszázsal gyógyítják a lábát. Az eljárásnak köszönhetően a végtagjáról eltűnnek a duzzanatok, amelyek az elmúlt időszakban kellemetlenséget okoztak számára.