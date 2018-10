Cristiano Ronaldo másodszor teheti tönkre egykori otthonát

Cristiano Ronaldo második alkalommal léphet pályára az Old Traffordon ellenfélként tétmeccsen. A Real Madrid játékosaként már egyszer tőrt szúrt a United-szurkolók szívébe, most a Juventus játékosaként teheti meg ugyanezt.

Pedig sokáig abban sem lehettünk biztosak, hogy a korábbi manchesteri közönségkedvenc játszhat az Old Traffordon. Ronaldo a Valencia elleni, idegenbeli BL-meccsen kapott piros lapot, és az csak később, a fegyelmi tárgyaláson dőlt el, hogy nem kap hosszabb eltiltást, így pályára léphet Manchesterben a United ellen.

Cristiano Ronaldo sírva vette tudomásul, hogy Felix Brych kiállította, könnyen lehet, hogy már akkor is átfutott az agyán: lehet, hogy ki kell hagynia a meccset az Old Traffordon.

Gyerekként érkezett Manchesterbe, aranylabdásként távozott

Cristiano Ronaldo kisfiúként érkezett Manchesterbe, és aranylabdás játékosként távozott. A szinte legendássá vált történeteket már mindenki jól ismerheti. A 16 éves cselgépet Bölöni László vezényelte az utánpótlástól az első csapathoz a Sporting csapatában. CR egy idényen belül megfordult az U17-es, az U18-as, a B- és a felnőttcsapatban is. Első portugál bajnokiján két gólt szerzett, Európa legjobb csapatai figyelték, tárgyalt Arséne Wengerrel is, de 2003 augusztusában minden megváltozott.

A Manchester United barátságos meccsre érkezett Lisszabonba a Sporting ellen. A portugálok 3-1-re nyertek, Ronaldo pedig szó szerint eladta magát a manchesterieknek, a játékosok már a repülőn könyörögtek Sir Alex Fergusonnak, hogy igazolja le a 18 éves játékost. Végül alig több, mint 12 millió fontért sikerült megszerezni a legnagyobb portugál ígéretet.

Ronaldo-show a United ellen:

Ronaldo egyszerre lett a Manchester United első portugál igazolása és Angliában a legdrágábban igazolt tinijátékos. Nem mondhatni, hogy kímélték volna, megkapta David Beckham árván maradt 7-es mezét, melyet előtte is a legnagyobb legendák viseltek az Old Tarffordon.

Ronaldo a Bolton ellen debütált a Premier League-ben 2003 augusztusában, első gólját novemberben szerezte meg a Portsmouth ellen, első trófeáját az idény végén, a Millwall elleni 3-0-ra megnyert FA-kupa-döntő után ünnepelhette, itt is szerzett egy gólt. A következő idényben Ligakupát nyert a csapattal, majd jött a 2006-os világbajnokság, ami majdnem véget vetett CR manchesteri karrierjének.

Ronaldo első PL-gólja:

A 2006-os németországi világbajnokságon aztán majdnem véget ért Ronaldo manchesteri pályafutása úgy, hogy igazán még el sem kezdődött. Az angol és a portugál válogatott a negyeddöntőben találkozott, Wayne Rooney pedig megtaposta a földön fekvő Ricardo Carvalhót. Ronaldo olyan vehemensen érkezett reklamálni, hogy sok elvakult angol szurkoló szerint miatta kapott pirosat manchesteri csapattársa. A meccs gól nélkül ért véget, a tizenegyesek természetesen Anglia vesztét jelentették.

Ronaldo nyilvánosan is beszélt arról, hogy szeretne eligazolni, de Ferguson természetesen nem engedte. Ronaldót folyamatosan fütyülték a szurkolók, de mintha ösztönözte volna az utálat, a 2006-07-es idényben először jutott 20 gól fölé, a United pedig megnyerte a bajnoki címet, négy év után először. CR lett a szakírók és a szurkolók szerint is az év legjobb játékosa és az év fiatal játékosa is.

Ronaldo a 2007-08-as idényben ért fel a csúcsra, minden kiírást tekintve 42 gólig jutott, 31 bajnoki találattal ő lett a Premier League gólkirálya, de az európai Aranycipőt is ő kapta. A Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért 2008-ban, a moszkvai, Chelsea elleni döntőben gólt szerzett, majd a tizenegyespárbajban hibázott, Edwin van der Sar mindent eldöntő védése után zokogva ünnepelt a Luzsnyiki Stadionban. Ő lett a sorozat gólkirálya, az UEFA Év játékosa, és a PL-ben ismét őt választották az év legjobbjának.

A következő nyáron már körbeudvarolta a Real Madrid Ronaldót, de a portugál még maradt egy évet. 2008 novemberében megszerezte 100. manchesteri gólját, majd klubvilágbajnoki címet nyert a csapattal. Ronaldo megkapta az Aranylabdát is, 40 évvel az után, hogy utoljára United-játékos nyerte azt, akkor George Best lett a legjobb.

Ronaldo utolsó manchesteri évét is bajnoki címmel zárta, zsinórban a harmadikkal, és bejutott újra a Bajnokok Ligája döntőjébe, ahol a Guardiola-féle Barcelona állta a csapat útját Rómában. Utolsó manchesteri gólját 2009 májusában szerezte egy Manchester City elleni rangadón.

A Real Madriddal már tönkretette a United-szurkolók álmát

Ronaldo 2009 nyarán igazolt a Real Madridhoz, több mint 80 ezer néző várta a bemutatásán. Ronaldo kilenc évet töltött Madridban, mielőtt idén nyáron Torinóba, a Juventushoz igazolt.

Csak címszavakban madridi pályafutásáról:

438 meccs

451 gól

16 trófea

4 Bajnokok Ligája-győzelem

105 Bajnokok Ligája-gól

9 szereplés az UEFA álomcsapatában, zsinórban

4 Aranylabda

3 Aranycipő

Ronaldo útjába a klubváltás után először 2013-ban sodorta elé az élet a Manchester Unitedet. A dolog pikantériája volt, hogy a Real Madridot akkoriban José Mourinho vezette, aki most a Manchester United menedzsere, de korábban is sokszor keresztezte Ferguson útját.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében találkozott a két csapat, az első meccset Madridban rendezték. Az esélyeket jól jelzi, hogy a hazai sikerre másfélszeres a United győzelmére több mint ötszörös pénzt fizettek volna.

Hogy még jobban érzékeljük a különbséget, a Real Madrid a Diego Lopez – Arbeloa, Ramos, Varane, Coentrao – Di Maria, Khedira, Özil, Xabi Alonso – Cristiano Ronaldo, Karim Benzema összeállítással kezdett, miközben csereként beállt Higuaín, Modric és Pepe. Ferguson csapata a De Gea – Rafael, Jones, Ferdinand, Evans, Evra – Carrick, Kagava – Rooney, Van Persie, Welbeck összeállításban kezdett.

Ronaldo mindkét meccsen betalált, de a gólját egyszer sem ünnepelte látványosan. Madridban egy fejesből egyenlített Welbeck gólja után, így a visszavágó döntetlenről indult. Az Old Traffordon Ramos öngóljával vezetett a United, majd Nani igen szigorú kiállítása után megrogyott az angol csapat, Modric egyenlített, majd Higuaín belőtt labdája után Cristiano Ronaldo ejtette ki korábbi csapatát.

Mint később kiderült, ez volt Sir Alex Ferguson utolsó BL-meccse, a meccs utáni sajtótájékoztatóra el sem ment, annyira felzaklatták az események, jelesül Nani kiállítása és a török Cakir játékvezető ténykedése.

„Őszinte leszek, szerintem nem a jobbik csapat jutott tovább, de ilyen a futball" – mondta a meccs után Mourinho.

„A gólunk után jó helyzetben voltunk, de a meccs teljesen megváltozott a kiállítással. 11 emberrel is éppen elég nehéz a Real Madrid ellen játszani. A játékosok és a menedzser is magába van roskadva, ezért vagyok én itt. Ez volt Giggs 1000. meccse, az egész világ minket figyelt. Egy döntéssel mindent elvettek tőlünk" – mondta a Ferguson helyett nyilatkozó Mike Phelan.

„Nagyon érzelmes pillanat volt. Az egész hihetetlen. A szurkolók miatt kicsit szégyenlős voltam, ezen a két meccsen nem olyan voltam, mint eddig. Boldog vagyok, hogy a csapatom továbbjutott, de a United miatt ugyanakkor szomorú is vagyok" – mondta Ronaldo.

Ronaldót egyébként különös kapocs köti össze Sir Alex Fergusonnal.

Ronaldo mindössze 20 éves volt, amikor édesapja meghalt 2005-ben, Ferguson tehát amolyan pótapaként funkcionált Ronaldo életében.

Sir Alex az apám volt a sportpályafutásom alatt, az egyik legfontosabb ember, aki a legnagyobb hatással volt a karrieremre. Nagyon sokkal tarozom neki, mindazért, amit tanított nekem. Mindig különleges helye lesz a szívemben – mondta Ronaldo, miután bejelentette madridi igazolását.

Régi ismerősök az Old Traffordon.

A Manchester United csapatánál talán elvárás lehetne, hogy legyen pár játékos, akik már akkor is itt fociztak, amikor Ronaldo is, de ilyenből mára egy sem maradt. Michael Carricket az edzői stábban köszöntheti majd CR-t, míg Mourinhóval csak a madridi közös időszak kötheti össze.

Nagy rombolást végezhet megint

Ronaldo 2017-ben az európai Szuperkupában találkozott még egyszer a Manchester Uniteddel, de az már egy egészen más csapat volt. A Zidane vezette madridiak 2-1-re nyertek, CR csereként állt be a hajrában.

Ronaldo nyáron lett a Juventus játékosa, már zebramezben tér vissza az Old Traffordra október 23-án. A jelenlegi helyzet szerint újabb súlyos csapást mérhet korábbi csapatára, ugyanis a manchesteri meccs után Torinóban is összecsap Mourinho és Allegri csapata.

Jelenleg így áll a csoport:

Az sem elképzelhetetlen, hogy két körrel később a Juventusnak 12, a Valenciának 7, míg az angoloknak mindössze négy pontja legyen, és akkor nyerni kell Valenciában, majd a Young Boys ellen is, különben marad az Európa-liga.

Abban pedig biztosak lehetünk, hogy Ronaldo már nem lesz olyan szégyenlős, mint 2013-ban. Azóta eltelt majdnem hat újabb év, Ferguson már csak a lelátóról (hála istennek) szurkolhat, ahonnan már ritkán csendül fel a portugált éltető Viva Ronaldo dalocska. CR még mindig bizonyítani akar, hogy a Juventusban is megállja a helyét, és motiválhatja Mourinho személye is, akivel finoman szólva nem ettek egymás tenyeréből a Special One madridi szerepvállalásának vége felé. Azt sem zárhatjuk ki teljesen, hogy miatta nem újra Manchester felé vette az irányt az ötszörös aranylabdás.

Ami biztos, kedden éjfél előtt már okosabbak leszünk.