Messi gyorsan megnyerte a meccset a Barcának, majd megsérült

A Barcelona hazai pályán 4-2-re győzött a Sevilla ellen a spanyol bajnokság kilencedik fordulójában. Messi gólt lőtt és gólpasszt adott, majd megsérült a könyöke és le kellett cserélni. Az első hírek szerint semmi komoly.

A forduló rangadóján a Barcelona hamar a sevillaiak tudtára adta, hogy nincs semmi keresnivalójuk a Camp Nouban: a második percben Messi Suárezzel játszott össze a tizenhatos előterében, majd kihagyhatatlan helyzetbe hozta Coutinhót, aki közelről a felső sarokba tekert.

A gól után rögtön egyenlíthetett is volna a Sevilla, de Arana csak a kapufát találta el. A 12. percben Messi lépett ki Suárez labdájával, és ahogy azt ilyen helyzetben 10-ből 10-szer szokta, kilőtte a hosszú alsót.

Néhány perccel később egy test a test elleni párharcban Messi rosszul fogott talajt, kínkeserves arccal fogta a karját, amit be is kellett fáslizni. Nem tűnt komolynak, de mivel a meccs már zsebben volt, jövőhéten pedig El Clásicó lesz, Ernesto Valverde lecserélte őt, Dembélé állt be helyette (megj.: az első hírek szerint könyökrándulásról van szó).

Az első félidő végén a Sevillának megvolt az esélye a szépítésre, a középen jól berobbanó Sarabia lövése azonban kevéssel elkerülte a kaput.

A szünet után Vázquez óriási lehetőséget hagyott ki (vagy megfordítva, Ter Stegen védett nagyot), hogy aztán a Barcelona az első valamirevaló helyzetéből megszerezze a harmadikat: egy jó kiugratást követően Suárez kicselezte a védőjét, majd megpróbálta eltolni Vaclík mellett a labdát, de a kapus elkaszálta őt. A megítélt büntetőt az uruguayi védhetetlenül lőtte a jobb alsóba.

A 79. percben a Sevilla szépített: Sarabia lövésébe belekapott Lenglet, így Ter Stegen tehetetlen volt. A hajrában a német kapus egy akción belül két hatalmas védést is bemutatott, majd a 88. percben Rakitic meglőtte a negyediket. De nem ez volt az utolsó gól a meccsen, a hosszabbításban a csereként beállt Muriel is betalált, így lett 4-2 a vége.

Győzelmével a Barcelona átvette a vezetést a tabellán. Az Alavés a második, a Sevilla a harmadik.

