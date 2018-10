116 éves története legkínosabb periódusát éli a Real Madrid

A Real Madrid folytatta rossz sorozatát és ismét kikapott, ezúttal hazai pályán a Levantetól 2-1-re a spanyol bajnokság kilencedik fordulójában.

Az első félidőben a Levante hamar kétgólos előnybe került, előbb Morales használta ki Varane óriási hibáját, majd egy VAR által megítélt tizenegyest értékesített Roger.

A Real nagy mezőnyfölényben játszott, ráborította a pályát ellenfelére, és még a szépítés is összejött, ám a felvételek visszanézése után elvették a gólt les miatt. Nem sokkal később a Levante is lőtt egyet, de ennél is úgy ítélték meg, hogy a passz pillanatában előrébb tartózkodott a támadó.

A második félidőre Julen Lopetegui becserélte Bale-t és Benzemát, de a Levante jól védekezett, és csak egy gólt engedett a madridiaknak: a 72. percben Marcelo talált be. Mivel a gól az 55. perc után esett, a Real 116 éves fennállása legrosszabb periódusát produkálta azzal, hogy481 percen át maradt gólképtelen.Ami ennél is nagyobb probléma, hogy a legutóbbi öt mérkőzéséből egyet sem nyert meg a csapat, egy döntetlen mellett négy vereség a mérlege, mindezt úgy, hogy egy gólt lőtt (119 próbálkozásból) és hetet kapott.

Vajon Lopetegui megéli a holnapot? Vagy a jövő heti, október 28-ai El Clásicónak már egy másik edzővel fut neki a Real Madrid? A spanyol tréner a mérkőzés után így nyilatkozott: "Le kell ülnünk és át kell gondolnunk a dolgokat. Változtatni kell a dinamikánkon. A labda egyszerűen nem akar bemenni. Túlaggódni semmiképp sem szabad a helyzetet, nagyon sok mindent jól csináltunk ma".

Arra a kérdésre, hogy tart-e a kirúgástól, így felelt: Ez a legutolsó dolog, amire most gondolok.

Összefoglaló itt.