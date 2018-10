A videobíró vette el a Dárdai Palkó által kiharcolt tizenegyest

Döntetlent játszott a Sallai Rolanddal felálló Freiburg a két Dárdait is mozgósító Hertha Berlin ellen a Bundesligában, Palkó csereként beállva tizenegyest harcolt ki, amit később a videobíró vett el.

Magyaros meccset rendeztek vasárnap délután a Bundesligában, a Dárdai Pál vezette Hertha BSC a Sallai Rolanddal a kezdőben felálló Freiburgot fogadta, a berliniek kispadján pedig ott volt az ifjabbik Dárdai is, Palkó.

Jól kezdett a Hertha, Ondrej Duda remek tekerésével már a 8. percben megszerezte a vezetést a fővárosi csapat.

A 28. percben Salomon Kalou növelhette volna az előnyt, de eltévesztette a bal felső sarkot az elefántcsontparti csatár.

A 36. percben szinte a semmiből egyenlített a Freiburg, Robin Kocs lövése pattant meg kicsit egy védőn, Jarsteinnek nem volt esélye hárítani.

A második félidőben Ibisevic dönthette volna el a három pont sorsát a berlinieknek, de a fejese szinte súrulta a kapufa külső élét, pedig Schwolow kapus már verve volt.

Sallai Roland számára 72 percig tartott a meccs, Christian Streich ekkor cserélte le a magyar válogatott támadóját.

A 83. percben a Freiburg is megnyerhette volna a meccset, Waldschmidt lövését azonban védte Jarstein.

Az utolsó percekre Dárdai beküldte Palkót is, aki a 87. percben kiharcolt egy tizenegyest. Már elsőre is gyanús volt az eset, hogy inkább Palkó húzta át magát a védőn, de Cortus játékvezető is visszanézte az esetet, végül visszavonta az elsőre megítélt tizenegyest.

Az eredmény már nem változott, a Hertha 3., a Freiburg 12. a Bundesligában.