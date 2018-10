Ravasz gólt szerzett Nagy Dominik a lengyel bajnokság rangadóján

Nagy Dominik fontos és látványos gólt szerzett csapata, a Legia Warszawa Wisla Kraków elleni rangadóján a lengyel labdarúgó-bajnokság élvonalában.

A 11 forduló után az Ekstraklasa negyedik helyén álló Legia a hatodik Wislát fogadta vasárnap délután. A mérkőzésen már a 2. percben megkezdődött a gólgyártás, miután egy gyors hazai akció végén a középen érkező Nagy Dominik fejjel megszerezte a vezetést a fővárosi csapatnak. A védő arra számított, hogy a magyar válogatott szélsője lábbal próbálja kapura tenni a labdát, ő viszont mélyre hajolva inkább megfejelte azt, így esélye sem volt a Wisla kapusának, hogy hárítson.

Azonban hiába vezetett a 27. percben már 2-0-ra a Legia, a Wisla a második félidőben öt percen belül - az 57. és a 62. perc között - háromszor is beköszönt, így a fővárosiaknak kellett kepeszteniük az egy pontért, ami végül a 90. percben szerzett góllal meg is lett. A Legia így negyedik, a Wisla pedig ötödik most a bajnokságban.

Vasárnapi eredmények, Ekstrklasa 12. forduló:

Legia Warszawa–Wisla Kraków 3-3 (2-0)

Zaglebie Lubin–Wisla Plock 3-3 (1-2)