A Fradi edzője a Manchester Cityhez hasonlította csapatát

Szombat este az OTP Bank Ligában a Puskás Akadémia 1-0-ra legyőzte a Ferencváros csapatát Hegedűs János elképesztő, 60 méteres góljával. A mérkőzés után a két edző értékelte a látottakat.

Szergej Rebrov, a Fradi ukrán mestere a csapat játékában nem talált kivetnivalót, a Manchester City mérkőzéseihez hasonlította a forgatókönyvet, mivel az ellenfél ott is tíz emberrel védekezik, ezt tette a PAFC is a vezető gól megszerzése után. Elégedett volt a sok kialakított helyzettel, az viszont nem tetszett neki, hogy egyet sem tudtak kihasználni. Dibusz Dénest megvédte, szerinte nem lehet egy ember nyakába varrni a vereséget, mindenki hibázott, beleértve saját magát is.

A Puskás Akadémia vezetőedzője, Benczés Miklós úgy látta, az első félidőben több gólt is szerezhetett volna csapata, a másodikban pedig szervezett védekezéssel sikerült megállítani a Fradi rohamait. A győzelmet a héten súlyos sérülést szenvedett U21-es válogatott védőjüknek, Spandler Csabának ajánlotta, az ő helyén a PAFC-ban először pályára lépő Szolnoki Roland pedig szerinte kiválóan helyt állt.

(Forrás: nso)