Messi régen üvegtestű volt, most már csak balszerencsés

A Barcelona argentin klasszisa, Lionel Messi kartörést szenvedett szombat este a Sevilla elleni bajnoki rangadón. Habár az első hírek arról szóltak, hogy nincs nagy baj, a mérkőzés után nem sokkal megérkezett a hivatalos diagnózis: orsócsonttörés, három hét szünet. Az eset kapcsán összeszedtük, mikor milyen sérülések miatt kellett kényszerpihenőt tartania a támadónak, aki egyébként karrierje elejéhez képest rengeteget fejlődött ebben a tekintetben is.

Messi fiatalabb korában igencsak sérülékeny volt, a Rijkaard-éra alatt egyetlen szezont sem tudott végigjátszani. 2006 és 2008 között összesen nyolc hónapot töltött kényszerpihenővel különböző nyavalyák miatt, ez idő alatt 49 meccsről hiányzott. Ekkor ismerte fel a Barcelona, hogy radikális változtatásokat kell bevezetni az akkor már a világ egyik legjobbjaként kezelt, de még mindig csak 21 éves játékosnál. Ez teljes életmódváltást, az edzésmódszerek lecserélést, valamint egy személyi fizioterapeutát jelentett.Négy évig bevált a módszer, az argentin szinte makkegészségesen focizott ebben az időszakban, 2013-ban viszont ismét elkezdett rakoncátlankodni a combhajlítója, amivel addig is a legtöbb baja volt. Ez természetesen a Barca BL-szereplésére is kihatott, a katalán együttes alig jutott tovább a PSG ellen a negyeddöntőben (kellett az is, hogy Messi csereként pályára lépjen), majd jött a csúfos, összesítésben 7-0-s zakó a Bayern München ellen, ahol Messi az első meccsen láthatatlanul, a másodikon pedig egyáltalán nem játszott.

A szűnni nem akaró fájdalmak miatt elköszönt a fiziós szakembertől, de ez sem segített, sőt. 2013 novemberében elszakadt a combhajlítója, ami miatt két hónapra, összesen kilenc mérkőzésre dőlt ki. Ezt két szerencsésebb év követte, de 2015 őszén ismét megsérült, ekkor a keresztszalagjával adódtak problémák, ami miatt ismét kilenc mérkőzést kellett kihagynia.

Egy évvel később, már megint ősszel folytatódott a pechszéria, amikor lágyéksérülést szenvedett az Atlético Madrid ellen, de ezt megúszta négymeccsnyi pihenővel. Majd még 2016 novemberében volt egy mérkőzés, amit kihagyott influenza miatt, azóta viszont mindig hadra fogható volt. Ez a széria fog megszakadni, először szerdán, az Internazionale elleni BL-mérkőzésen, hogy aztán legnagyobb szívfájdalmára az október 28-i El Clásicót is a lelátóról nézze végig. Ez eddig mindössze egyszer fordult elő, még 2007-ben, akkor a Real 1-0-ra győzött.

Megfigyelhető a tendencia, hogy az utóbbi években rendszerint ősszel sérült meg az argentin szupersztár, ami felvet bizonyos kérdéseket. Például megfelelő volt-e a nyári alapozás, vagy ez csak mind a balszerencse műve, esetleg a teste nem bírja az iszonyatos sorozatterhelést? Jelenleg 88 kihagyott tétmérkőzésnél tart a Barcelona színeiben, ez most 93-95-re nőhet.

Az biztos, hogy a kartörést nem lehetett volna kivédeni, főleg egy ilyen esésnél, így a katalánok szimpatizánsainak vélhetően nincs okuk a pánikra, ugyanis ez nem egy kiújuló, krónikus probléma. Persze ez a három hét is piszok nehéz lesz a világ talán legjobb játékosa nélkül.