Ronaldo először szólalt meg a nemi erőszak vádja óta

Először szólalt meg nyilvánosan Cristiano Ronaldo azóta, hogy nemi erőszak elkövetésével vádolták meg. A portugál bízik az ügyvédeiben, és töretlenül hisz az ártatlanságában.

A korábbi csapata, a Manchester United elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülő Cristiano Ronaldo először beszélt nyilvánosan azóta, hogy Kathryn Mayorga nemi erőszakkal vádolta meg. A Juventus portugál klasszisa a mérkőzés előtti kötelező sajtótájékoztatón vállalta, hogy a mikrofonok mögé ül, és válaszol az újságírók kérdéseire. Akik, természetesen, a nemi erőszak vádjáról is megkérdezték.

"Boldog ember vagyok – kezdte Ronaldo. – Kiadtunk egy nyilatkozatot két hete, abban minden benne van. De nem fogok hazudni ebben az ügyben, az ügyvédeim abszolút magabiztosak, ahogy én is. A legfontosabb továbbra is az, hogy élvezzem a focit és az életet. Szerencsére vannak körülöttem emberek, akik törődnek velem. Száz százalékig tisztában vagyok vele, hogy a pályán és azon kívül is példakép vagyok. Ezért mosolygok mindig. Szerencsés vagyok. Egy fantasztikus klubban játszhatok, csodálatos családom van és egészséges vagyok. Mindenem megvan, a többi meg nem érdekel. Az igazság végül mindig kiderül – fogalmazott a Juventus klasszisa.

A korábbi modell, Kathryn Mayorga szeptember közepén vádolta meg Cristiano Ronaldót azzal, hogy a portugál 2009-ben egy amerikai night club VIP részében szexuális aktusra kényszerítette. Ronaldo az említett nyilatkozatban cáfolta, hogy ilyen dolog történt volna, Mayorga azonban bírósághoz fordult, és azt állítja, hogy annak idején Ronaldo 375 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért.

A Manchester United–Juventus Bajnokok Ligája-mérkőzést kedden 21 órakor rendezik az Old Traffordon.