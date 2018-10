A FIFA pénteken tárgyal a Konföderációs Kupa megszüntetéséről

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tanácsa pénteken tárgyal a Konföderációs Kupa megszüntetéséről.

A vezetőtestület következő ülésére a ruandai Kigaliban kerül sor. A napirenden a világbajnokság főpróbájának számító Konföderációs Kupa megszüntetésén kívül szerepel a klubvilágbajnokság mezőnyének bővítése, illetve egy új sorozat létrehozása az európai Nemzetek Ligája mintájára.

A válogatottak globális sorozatát kétévente nyolcas döntő zárná le, erre 2021-től kezdve minden páratlan év októberében vagy novemberében kerülne sor.

A tervezet szerint a klubvilágbajnokságot nem évente, hanem négy esztendőnként rendeznék meg, hét helyett 24 csapattal.

Az egyelőre nem ismert, hogy a pénteki tanácskozás után szavazásra is sor kerül-e az ügyben. Az előterjesztő, Gianni Infantino FIFA-elnök azt írta a tanács tagjainak, hogy a terveket egy "szilárd és komoly" befektetőcsoport támogatja, akik 2021-től 25 milliárd dollárt folyósítanának 12 szezonra elosztva.

A levélből nem kerül ki a befektetők kiléte, de számos médiaértesülés szerint a japán SoftBank csoport vezette konzorciumról van szó.

A terveket az európai klubok és ligák, illetve az európai szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin határozottan ellenzi. A téma a FIFA júniusi, moszkvai kongresszusának napirendjén nem szerepelt.

Április elején a The New York Times számolt be róla először, hogy a FIFA mérlegeli a klubvilágbajnokság rendezési jogának eladását és a Konföderációs Kupa megszüntetését.