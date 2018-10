Nem tudni, mikor láttunk utoljára ilyen jó Messi nélküli Barcát

A Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában a Barcelona lefocizta az Intert, pedig Lionel Messi a pályán sem volt – mondta Luciano Spalletti, az olaszok edzője. A katalánok jól boldogultak legnagyobb sztárjuk nélkül, és most már magabiztosan várhatják a vasárnapi El Clásicót. A Paris Saint-Germain számára kötelező lett volna a győzelem a Napoli ellen, de Neymaréknak a döntetlenért is meg kellett izzadniuk, így komolyan veszélybe került a továbbjutásuk. Szalah meglőtte az 50. gólját a Liverpoolban, de nem örült, ahogy Diego Simeone sem, akinek Atlético Madridja súlyos verésbe szaladt bele Dortmundban.

A katalánok számára nemcsak a csoportelsőség miatt volt fontos az Inter elleni találkozó, hanem mert végérvényesen bebizonyíthatták volna, hogy Messi nélkül is tudnak jól és eredményesen futballozni. Barcelonában hosszú éveken át volt megoldhatatlan probléma a Messi-függőség, és bizony hiába van ott Coutinho vagy a még mindig csak 21 éves, óriási ígéretnek tartott Dembélé a csapatban, idén is ez a jellemző. A bajnokságban bukdácsoló Barcelonát sokszor csak az argentin egyéni villanásai mentették meg, és a Bajnokok Ligájában is az első két fordulóban szerzett nyolc gólból ötöt ő vállalt magára.

Nem volt szükség Messire

A hétvégi Sevilla elleni bajnokin azonban egy párharc során rosszul fogott talajt, és az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy eltört az egyik csont az alkarjában, ezértlegalább három hetet ki kell hagynia.A Barcelona még így is esélyesnek számított az Inter ellen, de mivel Spalletti csapata az ezt megelőző hat összecsapását kivétel nélkül megnyerte, joggal aggódhattak a katalán szurkolók. Pláne akkor, amikor Ernesto Valverde vezetőedző Dembélé helyett az eddig látványosan mellőzött Rafinhát nevezte a kezdőcsapatba. A döntés viszont nyerőnek bizonyult: a Barcelona Rafinha góljával szerezte meg a vezetést a 32. percben, majd a mérkőzést végig kézben tartva végül 2–0-ra nyert.A Barca 21-szer lőtt kapura, 68 százalékban birtokolta a labdát, és 90 százalék fölötti hatékonysággal passzolt.„Bravó, Barca” – írja a Mundo Deportivo csütörtöki száma. A katalánok ezzel továbbra is százszázalékosak, és vezetik a csoportjukat, de ami talán a győzelemnél is fontosabb (főleg négy nappal a Real Madrid elleni szuperrangadó előtt), hogy kiderült: Messi kiesését csapatként lehet kompenzálni.

A gólszerző szavai „A Bajnokok Ligája megnyerése az elsődleges célunk. Nagyon motiváltak vagyunk, mindent meg akarunk nyerni, de ez a sorozat különleges a számunkra. Elégedett vagyok a saját magam és a csapat teljesítményével. Hosszú kihagyás után voltam kezdő ismét, ráadásul gólt lőttem és győztünk, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Azt hiszem, hogy kellő magabiztosággal léphetünk pályára a Real Madrid ellen. Ahogy mindig, a legjobbunkat fogjuk nyújtani" – mondta Rafinha.

Hagyták játszani a Barcát

„Mindig csapatként játszunk, de a briliáns egyéni megoldásai miatt Messi egy különleges pluszt ad nekünk. Ha ő nincs ott a pályán, mindenki arra kíváncsi, hogy hogyan reagálunk. Ma jól reagáltunk.

Nagyon hiányzik, reméljük, hogy mihamarabb visszatér, de a távollétében is győzni akarunk. A vasárnapi Clásicó? Lopetegui csapata azért fog idejönni hozzánk, hogy megmutassa az erősségeit. A körülmények tekintetében biztosak vagyok benne, hogy veszélyesebbek lesznek, mint korábban bármikor – nyilatkozta Valverde, aki hozzátette, Dembélé kihagyása a csapatból nem egy üzenet a játékos irányába. – Nem játszhat mindig mindenki. Ennyi.”

Spalletti nem volt megelégedve csapata játékával, de azt elismerte, hogy tehetetlenek voltak a Barcelonával szemben. „Hagytuk játszani a Barcelonát, pedig a Camp Nouban végig védekezve, arra apellálva, hogy majd egy kontrából betalálunk, nem lehet nyerni. Sokkal bátrabbnak kellett volna lennünk, amikor nálunk volt a labda.Messi nélkül is jók voltak, tudták, hogy mit akarnak játszani, ha még ő is ott lett volna a pályán, csak még inkább megnehezítették volna a dolgunkat.Az egyetlen dolog, aminek örülhetünk, hogy a Tottenham döntetlent játszott a PSV-vel.”

Bajba kerülhet a PSG

A Liverpooltól elszenvedett vereség után nyilvánvaló volt, hogy a PSG-nek hazai pályán muszáj legyőznie a Napolit, különben a szupersztárokkal teletűzdelt csapat komoly gondba kerülhet már a csoportból való továbbjutást illetően is.Ehhez képest egészen a 93. percig úgy nézett ki, hogy a Napoli nyerni fog,de ekkor Di María egyenlített, így játékban tartotta a párizsiakat. Jelenleg úgy áll a csoport, hogy a Liverpool vezet hat ponttal, a Napoli a második öttel és a PSG a harmadik néggyel (ha nincs Di María gólja, most kettővel állna a PSG).

„Mindenki azt hiszi, hogy mi vagyunk az esélyesek, de ez nincs így – próbálta levenni a terhet csapatáról Thomas Tuchel. – Nagyon erős a csoportunk, itt nincsenek előre lefutott párharcok. A Napoli ellenire is úgy tekintek, mint egy 180 perces mérkőzésre, amelynek most vagyunk túl az első félidején. Egyelőre nem vagyunk képesek hosszú ideig ugyanúgy játszani. Az első 15 percben jók voltunk, de aztán elveszítettük a struktúránkat. Ezen a szinten már nem lenne szabad, hogy ilyen problémákkal küzdjünk. Ezt kijavítani, hatalmas feladat lesz. Szünetben azt mondtam a játékosoknak, hogy játszanak egyszerűbben. A második félidőben átálltunk három középső védőre, sokkal intenzívebbek voltunk, jól működött a letámadásunk, és rengeteg helyzetünk volt. Megérdemeltük az egyenlítést.”

A Napoli edzője, Carlo Ancelotti szerint a PSG elleni hazai találkozó lesz a döntő a továbbjutás szempontjából. „Elégedett vagyunk az eredménnyel, egy ilyen kaliberű ellenfél otthonában elért döntetlen miatt kár szomorkodni, még ha sokáig meg is volt az esélyünk a győzelemre. Számomra már az is nagyon sokat jelent, hogy bebizonyosodott: képesek vagyunk megverni a csoport két favoritját (a Napoli az előző körben 1–0-ra győzött a Liverpool ellen – a szerk.). A PSG nincs kiegyensúlyozva, az első félidőben például azért támadhattunk sokat, mert Mbappé nem ment vissza védekezni az emberével.”

Mbappé egyébként csak hármas osztályzatot kapott a L'Equipe-ben. Látva, hogy a Napoli-védők hogy dolgoztak össze a semlegesítése érdekében, nem is csoda:

A boldogtalan boldog ember

A csoport másik mérkőzésén a Liverpool az esélyeknek megfelelően 4–0-ra verte a szerb Crvena zvezdát. Szalah a 65. fellépésén a 49., és az 50. gólját lőtte, ezzel pedigő lett az ötvenes határt leghamarabb elérő játékos a klub történelmében.„Azt hiszem, hogy megköszönheti a csapattársainak, mert azok nélkül a remek passzok és beadások nélkül nehéz lenne gólokat szereznie. Ma például az első gólja előtt Shaqiri szenzációsan tette oda neki a labdát. Nem is értem, hogy csinálta, vissza kell néznem a felvételeket” – nyilatkozta Jürgen Klopp.

Szalahot mostanában sok kritika érte, amiért meg sem közelíti a tavalyi formáját, de a német edző szerint nem szabad, hogy a játékosa felüljön ezeknek a hangoknak. Nekem sem és neki sem volt kétsége afelől, hogy előbb-utóbb újra elkezdi lőni a gólokat, de ha valamiről sokat beszélnek, úgy tűnhet, hogy a dolgok nincsenek teljesen rendben. Nem szabad, hogy állandóan azon járjon az agyad, hogy már rég óta nem találtál be. A gólért meg kell dolgoznod, jókor, jó helyen kell lenned, szükséged van a csapattársaidra és a folyamatos mozgásra. Ez az ötven gól óriási teljesítmény, csak remélni tudom, hogy nem áll le. Vajon mi a következő rekord, amit elérhet?”

Kloppot végül arról kérdezték, hogy Szalah miért nem ünnepelte a góljait. „Talán azért, mert picit bosszús volt az állandó kritikáktól. Én úgy láttam, hogy ünnepelt, bár messziről nem tudtam semmit leolvasni az arcáról. De tudom, hogy rendben van.”

Az Atlético négyet kapott Dortmundban

Simeone 2011 decembere óta irányítja az Atlético Madridot, a Dortmund elleni volt a 391. tétmérkőzése, de az eddigi legsúlyosabb veresége. „Gratulálok az ellenfélnek a fölényes győzelemhez. A második félidőt nagyon jól kezdtük, többször is közel voltunk ahhoz, hogy egyenlítsünk, de ehelyett ők szerezték meg a második gólt.El kell ismerni, hogy hatékonyak és gyorsak voltak, akárhányszor felértek a tizenhatosunkhoz, gólt lőttek. Az eredmény magáért beszél, nincs mit szépíteni rajta.Maradt még néhány meccs, tudjuk, hogy kemény lesz, de csak tovább akarunk jutni, nem érdekel, hogy az első vagy a második helyen.”

Simeone Atléticójának a mai napig a zárt és stabil védekezés a legnagyobb erénye, de a Dortmund ellen ebből semmi sem látszott. Erről beszélt a középső védő, Godín is. „A futballban csak a hatékonyság számít, és ők ma hatékonyak voltak. Idegenben a legkisebb hibáért is nagy árat kell fizetned. A második félidőt jól kezdtük, de aztán szétestünk. Amikor nem mennek jól a dolgok, muszáj összeszorítanod a fogadat, és elfogadni a vereséget. Mindannyiunknak keményebben kell dolgoznia, és csapatként kell fejlődnünk.”

A Bajnokok Ligája csoportköre két hét múlva, november 6-7-én folytatódik.

Eredmények

Club Brugge-Monaco 1-1

PSV-Tottenham 2-2

Barcelona-Inter 2-0

Dortmund-Atlético Madrid 4-0

Galatasaray-Schalke 0-0

Liverpool-Crvena zvezda 4-0

Lokomotív Moszkva-Porto 1-3

PSG-Napoli 2-2