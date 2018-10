Gera Zoltán: Mit tagadjam, hiányzik a játék

Gera Zoltánnak egyelőre furcsa, hogy nem tud annyit segíteni a válogatottnak, mint játékosként, de rengeteget tanul, és próbál mindent ellesni Marco Rossiéktól.

"Könnyebbre számítottam" - mondta a MOL-csapatnak nevetve Gera Zoltán, amikor az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzések után megkérdezték, milyen érzés a pálya széléről nézni azt a csapatot, amit játékosként nemrég még ő irányított.

"Mit tagadjam, hiányzik a játék. Nagyon szeretem a labdarúgást, és ez nagy váltás számomra, ami a napi munkát illeti. Abból a szempontból viszont mégsem akkora, hogy a közeg megmaradt, ugyanazokon a helyeken, ugyanazokkal az emberekkel dolgozom együtt, és mivel a válogatottnál és a Ferencvárosnál is nagyon barátságos, befogadó közösség dolgozik, ez nagyban megkönnyíti a beilleszkedésemet."

Gera Zoltán telitalálat volt Marco Rossi, illetve a szövetség részéről is. Az utóbbi évek legjobb magyar labdarúgója a legtöbb kerettagot csapattársként is ismerte, otthonosan mozog a magyar futballon belül, de komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, így egyszerre tud hasznos lenni a válogatott stábja és a csapattagok számára is.

"A legfontosabb szerepem talán az, hogy én vagyok a kapocs a játékosok és a Marco Rossi vezette stáb között. Mivel minden játékost ismerek, és sokakkal van kimondottan közvetlen viszonyom, nekem könnyebben elmondják, mi nyomja a szívüket, mit látnak problémásnak a csapat környékén, vagy akár azt is, hogy milyen posztokon, milyen szerepkörben érzik magukat a legjobban" – tette hozzá Gera.

