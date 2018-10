Nikolic szerint a PAOK ellen végre pontokat kell szereznie a Vidinek

A MOL Vidi FC csapata szerdán megérkezett Görögországba, ahol a PAOK elleni Európa-liga-meccsen megtörné rossz nemzetközi sorozatát.

A MOL Vidi FC csapata szerdán 13.00 órakor landolt Thesszalonikiben, ahol csütörtök este a PAOK Szaloniki együttese ellen lép pályára az Európa-liga L csoportjának harmadik körében. A Vidi a BATE és a Chelsea elleni meccsek után egyelőre pont nélkül áll, míg a görögöknek három pontja van, miután nyerni tudtak Fehéroroszországban az előző körben.

A PAOK veretlenül vezeti a görög bajnokságot, így a Vidinek nem lesz egyszerű dolga, a várhatóan telt ház, nagyjából 25 ezer néző előtt.

Tudja ezt a magyar bajnok szerb trénere, Marko Nikolic is, aki a meccset megelőző sajtótájékoztatón elmondta, nem díszként szerepelnek a sorozatban, szeretné, ha a csapata végre pontokat szerezne, ugyanis ha a PAOK elleni két meccsen is eredménytelen marad a csapata, akkor véget is érhet a számolgatás.

„A PAOK nagyon erős csapat, szépen menetelt a Bajnokok Ligája selejtezőiben is, és a szurkolói fantasztikus hangulatot teremtenek minden mérkőzésen. A célunk, hogy fegyelmezetten, hiba nélkül szerepeljünk a csütörtöki meccsen, különben nem lehet esélyünk a jó eredményre” – mondta Nikolic, aki újságírói kérdésre elmondta, közel áll hozzá a PAOK, hiszen korábbi csapata, a Partizan is jó viszonyt ápol a görögökkel.

Nikolic újra hangsúlyozta, az egyénileg jobb erőkből álló PAOK ellen csak szervezett csapatként lehet esélye a Vidinek.

Anel Hadzic, a Vidi középpályása először szerepelhet a PAOK otthonában, de elmondása szerint jól sikerült a csapat felkészülése, ezért jó eredményt vár csütörtökön saját csapatától.

Hadzic arról is beszélt, hogy szerinte ez a PAOK jobb csapat, mint az az AEK Athén, amely a Bajnokok Ligája playoffjából búcsúztatta a Vidit, és jelenleg a BL csoportkörében szerepel.