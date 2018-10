Az El Clásicón még biztosan nem lesz új edzője a Real Madridnak

Emilio Butrageno, a Real Madrid sportigazgatója a keddi Viktoria Plzen elleni Bajnokok Ligája-győzelem után leszögezte, a Barcelona elleni vasárnapi spanyol rangadón még biztosan Julen Lopetegui ül a fővárosi csapat kispadján.

Habár több forrás is arról számolt be hétfőn és kedden, hogy bármi is legyen a cseh bajnok elleni BL-meccs eredménye, a nyáron a spanyol válogatott éléről elcsábított edzőnek távoznia kell, a soványka győzelem után - mellyel öt mérkőzéses nyeretlenségi szériának vetett véget a Real - Emilio Butrageno mégis úgy nyilatkozott: az El Clásicón még biztosan Julen Lopetegui lesz a csapat edzője.

"Lopetegui fog a kispadunkon ülni a Camp Nouban. Ez a foci, mi is halljuk a pletykákat, de magabiztosak vagyunk, és reméljük, hogy jól fogunk játszani az El Clásicón – mondta a sportigazgató a Movistar spanyol csatornának, hozzátéve: Az olyan helyzetekben, mint a mostani a legfontosabb, hogy nyugodtak maradjunk és bízzunk a futballistáinkban. A vasárnapi mérkőzés különösen nagy motivációt jelent számunkra."

Butrageno optimizmusát a Plzen elleni győzelemnél jobban táplálhatja, hogy a Barcelonában egészen biztosan nem léphet pályára a múlt hétvégi Sevilla elleni rangadón kéztörést szenvedő Lionel Messi.