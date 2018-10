Kovács Zoltán, a MOL Vidi FC sportigazgatója ismerős terepen járt, amikor szerda este visszatért a thesszaloniki Toumba Stadionba, hiszen az 1998-as tavaszi szezonban éppen a PAOK játékosa volt.

Kovács első élményeit szerezhette légiósként Görögország második legnagyobb városában. A kaland nem lett végül túl hosszú, 14 meccsen jutott szerephez a támadó, ezeken öt gólt szerzett, kettőt éppen a városi rivális Iraklisz ellen, így biztosan sok PAOK-szurkoló emlékszik rá. A PAOK akkoriban (nem úgy, mint ma) nem állt éppen stabil anyagi lábakon, Kovács ezért is távozott 1998 nyarán.

Kovács Zoltánnal szerda este, a még üres Toumba Stadion lelátóján beszélgettünk.

Milyen érzés szinte pontosan 20 évvel később visszatérni ebbe a stadionba?

Így belegondolva nem annyira jó. Szinte hihetetlen, hogy húsz év eltelt, azt hittem, én nem öregszem. Nos, úgy tűnik, mégis. Komolyra fordítva a szót, fantasztikus élményekkel gazdagodtam ebben a stadionban. Utólag sok dolog megszépül az ember életében, de ettől függetlenül itt csak jó dolog történt velem. Jó ide visszatérni, pláne magyar klubcsapat, a Vidi sportigazgatójaként. Külön öröm, hogy rangos, európai kupameccsen mérkőzhetünk a görögökkel.

Azt hallani, hogy nagyon sokan lesznek a meccsen. Mire számít csütörtök este?

Az biztos, hogy nagyon jó hangulat lesz, és abban is biztos vagyok, hogy ez a mieinket feldobja majd, ahogy ezt már láttuk korábban is. Abban is biztos lehet mindenki, hogy Marko Nikolics a szokásos módon, remekül felkészítette a csapatot. Jó meccset várok, és annak ellenére, hogy sokak szerint a PAOK az esélyes – ami rendben is van, mert nagyon erősek a görögök –, mi nyerni jöttünk ide.

Kértek tanácsot a játékosok, vagy tudott nekik mondani bármit, mire készülhetnek ebben a stadionban?

Beszélgettünk, kérdezgettek. Itt konkrétan még nem játszottak meccset, de sok hasonló pályán már igen. Ismerem őket, az ilyen hangulat feldobja majd őket.

Két teljesen más Vidit láthattunk a hazai, BATE elleni és a londoni, Chelsea elleni meccsen. Ön szerint melyik Vidi lép majd pályára csütörtökön, ami a taktikát illeti?

Szerintem valahol a kettő között lesz a megoldás. A BATE ellen naiv volt kicsit a csapat, de bebizonyítottuk, hogy lehet keresnivalónk, talán jobbak is voltunk, de az eredmény persze mást mutat. A Chelsea ellen a kezdeti nyomást átvészelve, nagyon szép dolgokat mutattunk be. Jó érzésekkel, de elégedetlenül távoztunk Londonból. Itt most szeretnénk végre pontot, pontokat szerezni és bizonyítani, hogy itt a helyünk.

Felbukkantak már régi ismerősök a környéken?

Holnap biztos lesz pár ismerős arc, de nem ezzel foglalkozom. Sportigazgatóként nem is ez a dolgom. Itt most minden a játékosokról, a stábról szól, ilyenkor nem én vagyok a fontos. Örülök, ha megismernek, de engem most nem ezek a dolgok foglalkoztatnak. Örülök, hogy itt lehetünk, és az Európa-ligában képviselhetjük Magyarországot.

A PAOK-MOL Vidi FC Európa-liga-mérkőzés magyar idő szerint 21.00 órakor kezdődik, az Origo élőben és a helyszínről is tudósít majd.