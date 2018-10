A görög sajtóban már a Vidi meccse a fő téma

A görög rádiók és sportlapok természetesen kiemelten foglalkoznak a csütörtök esti PAOK-Vidi kupameccsel.

Azt azért túlzás lenne állítani, hogy Szaloniki belvárosában már minden a csütörtök esti PAOK Szaloniki-MOL Vidi FC Európa-liga mérkőzésről szól, de a görögök képben vannak és érdekli őket az esti csoportmeccs.

Már szerdán az étteremben is, amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, a pincérek rögtön tudták, miért is vagyunk a városban. Előtte az esti sajtónyilvános edzésen lépett oda hozzám egy hölgy, aki csütörtökre kért tőlem egy telefonos rádióinterjút. A telefonom csörgött is a megadott időpontban, a Libero FM, helyi sportrádióba kapcsoltak, ahol egy férfi faggatott az esti meccsről, majd hol ő, hol egy hölgy fordította a szavaimat görögre, csak remélni tudom, hogy jól.

A kérdések elég változatosak voltak, kérdeztek a Vidi összeállításáról, arról, hány magyar szurkoló várható, milyen formában van a Vidi, de leginkább az érdekelte őket, amit Marko Nikolic szerdán mondott, hogy szerinte ez a PAOK jobb csapat, mint az az AEK Athén, amely kiejtette a Vidit a Bajnokok Ligájából és most a BL csoportkörében van.

Csak helyeselni tudtam, ha Nikolic mondja, akkor az biztosan úgy is van, hiszen mindig alaposan felkészül a leendő ellenfelekből. Ha a szavaiban volt egy kis udvariasság a vendéglátók felé, akkor is minimum hasonló erőt képviselnek a csapatok. A PAOK egyébként komoly veretlenségi szériában van a bajnokságban, az AEK Athén 4. helyen áll, a BL-ben pedig egy kör után nullapontos.

Később megnéztük, mit írnak a helyi lapok, pontosabban inkább csak a képeket tudtuk értelmezni, és kisebb-nagyobb részt már a címlapokból is kihasított a meccs, jellemzően tovább lapozgatva, a sportlapok többoldalas összeállításokat közöltek a meccsről.

A sportlapokban mindenhol címlapon a PAOK:

Nem feledkeztek el a korábbi PAOK-játékosról, Kovács Zoltánról sem a helyiek.

A PAOK-MOL Vidi FC Európa-liga-mérkőzés magyar idő szerint 21.00 órakor kezdődik, az Origo élőben és a helyszínről is tudósít majd.