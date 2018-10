A PAOK lenézte a szenzációs győzelmet arató MOL Vidit

A Vidi hat év elteltével nyert újra európai kupameccset csoportkörben, és első góljait, valamint pontjait szerezte az Európa-liga aktuális kiírásában. A magyarok igazi csapatként küzdöttek, fegyelmezett játékkal verték a sokkal esélyesebbnek tartott görög listavezetőt, a PAOK-ot, ráadásul idegenben. A 2-0-s győzelem után az L-csoportban a 9 pontos listavezető Chelsea mögött újra nyílt a továbbjutás kérdése.

Munkatársunk helyszíni jelentése Szalonikiből.

50 éve, 1968-ban nyert legutóbb magyar csapat nemzetközi kupameccset Görögországban. Akkor az Újpesti Dózsa verte meg az Arisz Szalonikit. Ezzel mindent elmondtunk a MOL Vidi csütörtöki bravúrjáról.

A Görögországban megszokotthoz képest viszonylag hűvös idő várta a csapatokat Thesszalonikiben a Toumba Stadionban csütörtök este, ráadásul helyi idő szerint 22.00 órakor kezdődött a találkozó az ország második legnagyobb városában.

Az árusok rögtön meglátták a piaci rést, a rágcsálnivalók és a sálak mellett hungarocell-darabokat árultak azoknak, akik le szeretett volna ülni a nézőtéren a hűvös műanyagszékekre.

A görög fanatikusok már a kezdés előtt adtak egy kis ízelítőt, a játékvezetőket figyelték, akik, ha feléjük indultak melegítés közben, rögtön pfujolni kezdtek.

Ami a Vidi kezdőjét illeti, a hétvégéhez hasonlóan ezúttal is Kovácsik Ádám védett, míg a Chelsea elleni kezdőhöz képest kikerült Boban Nikolov, a helyén Pátkai Máté játszott. A görög csapatban négy alapember is a kispadon kezdett, ami később kiderült, megbosszulta magát.

A két csapat az alábbi kezdőcsapatokkal futott ki a pályára: PAOK: Paszhalakisz – Léo Matos, F. Varela, Crespo, Tosca – Sahov, Canas – Limniosz, Pelkasz, el-Kadduri – Karelisz

Vidi: Kovácsik – Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira – Nego, A. Hadzic, Pátkai – Milanov, Huszti – M. ScsepovicsRövid ismerkedés után a Vidi megszerezte a vezetést. Egy bedobást engedett volna ki a görögök védője, Crespo, de Loic Nego gyorsan elé pattant, laposan beadott, Huszti Szabolcs pedig a kapuba lőtt, ez volt a Vidi első gólja az Európa-liga idei kiírásában.

A gól megfogta az addig sem túl aktív hazai csapatot, a Vidi egyre bátrabban játszott, miközben a PAOK-játékosok egyre tanácstalanabbakká váltak. A szurkolók a bekapott gól után fantasztikus hangerővel kezdtek énekelni, de látszólag ők sem értették, mi történik. A javukra legyen írva, hogy a dalolást nem hagyták abba, de a hangerő folyamatosan csökkent a 90 perc során.

A 45. percben – tökéletes lélektani pillanatban – egy kis szöglet után Huszti Szabolcs ívelt középre, a labdára remekül érkezett Stopira, aki az ötösről felugorva fejelt gólt. A görögök a félidő utolsó percében még lőttek egyet kapura, de Kovácsik nagyon könnyen védte a labdát.

A szünetben észbe kapott Razvan Lucescu, aki egyébként a legendás edző, Mircea fia, és beküldte a csapat egyik alapemberét, az egyiptomi válogatott Amr Vardát, majd érkezett a klub elsőszámú támadója, a szerb Prijovic, aki már tíz gólt szerzett ebben a szezonban tétmeccseken.

A görögöknél beállt a holland Diego Biseswar is, de a legnagyobb helyzetet a Vidi cseréje, Armin Hodzic hagyta ki, akinek százszázalékos ziccerét fogta a görög kapus, Paszhalakisz.

A sajtórészen a görögök egyik cigiről gyújtottak a másikra, ők sem értették, mi történik, egy nappal korábban még magabiztosan jöttek-mentek a sajtótájékoztatón. Azt viszont meg kell jegyezni, a meccs után szimpatikusan gratuláltak a magyar kollégáknak.

A meccshez tartozik még, hogy a görögök legnagyobb helyzete a rendes játékidő hosszabbításában maradt ki, Kovácsik védett remekül egy szabadrúgást követően.

A görög fanatikusok csendben, gyorsan távoztak a stadionból, ezen a napon a Vidi volt a nagybetűs csapat, pláne, hogy hat év után nyert újra nemzetközi kupameccset csoportkörben.

A magyar csapat edzője, a szerb Marko Nikolic nem is fukarkodott a dicsérettel.

„Nagyon jó meccs volt, igazi harcosok voltak ma a csapatomban. Szinte tökéletes meccset játszottunk, mindenki nagyon fegyelmezett volt. Ha még jobban összpontosítunk, akár további gólokat is szerezhettünk volna.

A PAOK egy remek csapat, le a kalappal a szurkolók előtt is, jó volt Szalonikiben, ebben a stadionban szerepelni. Büszke vagyok a csapatomra, fantasztikus munkát végeztek. Szerdán is elmondtam, azért jöttünk, hogy jó eredményt érjünk el. Nincs most időnk semmire, hajnali 4-kor már Budapesten landolunk, de boldogan utazhatunk majd Kisvárdára – négy és fél órát – a következő bajnoki meccsünkre.

Érdekesen alakul a csoport így, hogy felzárkóztunk mi is a Chelsea mögé, a hárompontos csapatok mellé. Nagy izgalmak várhatók még. Papíron könnyebb dolgunk volt, hogy az ellenfél pihentetett pár játékost, de nyilván ők is bizonyítani akartak. Ha valaki azt hiszi, a budapesti egy könnyebb meccs lesz, az téved. A PAOK sokkal komolyabban veszi majd azt a meccset, ők is igazi harcosok, bizonyítani akarnak majd, de hiszek a csapatomban, és abban, hogy újra jó eredményt érhetünk el" – mondta Nikolic.

A második félidőben a gólt és gólpasszt is szerző Huszti Szabolcs helyére állt be Kovács István, aki ugyan nem kapott nagyon sok lehetőséget, de remekül szállt be a meccsbe.

Hogy érezte, lenézték önöket a görög játékosok?

A meccs előtt talán lehetett ilyesmit érezni, de ez nem von le semmit a mi érdeminkből. A játék képe alapján ugyan nem volt feltétlenül benne a meccsben a vezetésünk, de a bekapott gól után a görögök egyáltalán nem tudtak felpörögni.

Mi nagyon jól játszottunk, rengeteg helyzetünk volt, így nem is számít, hogy lenéztek-e minket, komoly lehetőségük egy sem volt a meccsen. Ez is a Vidit dicséri, nem hagytuk, hogy a PAOK a saját játékát játssza. Nagyon sokat videóztunk, tudtuk, hogy erősek elől és hátul is, szerintem a Chelsea mögött a PAOK a második legerősebb csapat a csoportunkban. Könnyen lehet, hogy a mai játékunkkal az alapcsapatukat is megvertük volna.

A cserék mennyit segítette a PAOK helyzetén?

A második félidőben kicsit több területet adtunk nekik, de így is mi alakítottuk ki a nagyobb lehetőségeket, szép kontrákat vezettünk. Érezhetően nagyobb tempót diktáltak a cserék után, de nem sokat értek vele.

Adott extra motivációt, hogy ez volt a Vidi utolsó lehetősége, hogy beleszóljon a csoport alakulásába?

Mi is éreztük ezt, de a vezetőedző is elmondta: négy, de inkább hat pontot kell szereznünk a PAOK ellen. Ebből most három megvan, így a saját kezünkbe került a sorsunk. Egy újabb sikerrel hatalmas lépést tehetnénk a továbbjutás felé. Nem üres szavak voltak a sorsolás és a vesztes két meccs után sem, hogy szeretnénk továbbjutni. Bizonyítottuk, hogy ezen a szinten is van keresnivalónk.

Meg tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Ezt gyakoroltuk az elmúlt két-három napban, és szinte minden bejött, amit elterveztünk. Ezt már Juhász Roland, a Vidi csapatkapitánya mondta el a mérkőzés után.

"Sokat gyakoroltuk a pontrúgásokat, ami ezúttal eredményre vezetett, de küzdeni tudásból is remekeltünk.

Tanultunk az első meccsen elkövetett gyermeteg hibákból, már a Chelsea ellen is sokkal érettebb játékot mutattunk, ami ezúttal végre eredménnyel is párosult. Ennek a meccsnek akkor lesz igazán komoly értéke, ha a hazai meccset is meg tudjuk majd nyerni. Örülök, hogy sikerült visszatalálnunk ahhoz a játékhoz, amit a selejtezők során is mutattunk.

Nagyon jó pillanatokban jöttek a gólok. Az elsővel le tudtunk zárni egy rövidebb jó görög periódust, a második pedig amolyan kegyelemdöfés volt. Éreztem, hogy ha a második féllidő első tizenöt percében is tudjuk hozni ezt a játékot, akkor nem lehet gond. Én személy szerint azt éreztem, hogy ennek a PAOK-nak ma nincs esélye. A cserék után sem változott a helyzet, mi feltoltuk a védekezésünket, az utolsó percig fegyelmezetten tartottuk magunkat a taktikához, ami a nemzetközi foci alapja.

Ennek a meccsnek tényleg úgy mentünk neki, hogy szeretnénk továbbjutni a csoportból. Jó a szép játék is, de ezúttal eredményre volt szükségünk, és teljesen megérdemelten nyertünk. Nem számolgatunk, mondtam a többieknek is, hogy ezt a szakaszt zárjuk le és a következő feladatokra koncentráljunk. Négy pontot tűztünk ki tervnek a PAOK ellen, ebből három már megvan, de fel kell tudunk prögni a hétvégi, Kisvárda elleni bajnokira is, ráadásul jönnek a Magyar Kupa-meccsek is. Egy ilyen mérkőzésből erőt lehet meríteni, a lendületnek pedig ki kell tartani a következő hétre is" – zárta gondolatait Juhász Roland.

Stopira: Erre készültünk

Gondolták ezt a meccs előtt?

Persze, ezért jöttünk, hogy megküzdjünk a pontokért. Az edző is elmondta, nyerhetünk, győzni jöttünk ida, és meg is csináltuk, amit kellett - mondta Stopira, a Vidi védője, aki a csapat második gólját szerezte. - Megérdemelten nyert a csapat. Az első két meccsen nem volt szerencsénk, de most szükségünk volt erre a sikerre, hogy legyen önbizalmunk.

Ön szerint könnyű meccsre készült a PAOK a Vidi ellen?

Beszéltem a barátommal, Varelával, aki szintén zöldfoki-szigeteki válogatott, tudták, hogy nem lesz könnyű ellenünk és így is lett. Jó volt a hozzáállásunk és meg is nyertük a meccset, örömmel fogadtam a gratulációját.

Nem volt ideges?

Nem, de mondta, hogy a többiek figyelmét felhívták arra, hogy vigyázzanak a fejeseimmel, úgyhogy nem örült, hogy nem sikerült betartani az utasításokat. Mondtam, hogy sajnálom, de ez a munkám. Ő az egyik legjobb barátom, meccs után az öltözőben is beszéltünk, mezt is cseréltünk és sok sikert kívántunk egymásnak, két hét múlva pedig újra a pályán találkozunk.

Akkor is nyerhet a Vidi?

Persze. Ha így játszunk, vagy úgy, ahogy a Chelsea ellen. Mindenki láthatta, mire vagyunk képesek. Azt hiszem, méltón képviseljük a magyar labdarúgást, erre mindenki büszke lehet. Akár ennél nagyobb dolgokat is elérhetünk, ha hiszünk magunkban.

Begyakorolt szituációból született a gól?

Persze, sokat gyakoroljuk a beadásokat. Nem sikerül mindig, de most szerencsénk volt. A legfontosabb, hogy a heti munkánk kifizetődött. Bizonyítottunk magunknak, hogy a kemény munka eredménnyel jár, és ez a legfontosabb. Nagy álmunk, hogy továbbjussunk a csoportból.

Igaz, hogy Nego készítette el a frizuráját?

Igen, már mondta is, hogy fizetnem kell, ha gólt szerzek. Az UEFA-nak is feltűnt a hajam, azt írták, talán az én frizurám a legjobb az Európa-ligában.

„Hallottam, hogy pár helyen változtatott az edző a kezdőcsapatán, de nem foglalkoztam ezzel, a saját dolgomra koncentráltam" – mondta el az Origo kérdésére Fiola Attila, a Vidi válogatott védője. – A meccs elején jöttek a görögök, de nagyon jókor sikerült gólt szereznünk, megnyugodtunk és elkezdhettük a saját játékunkat játszani.

Az ellenfél egy kicsit körülményes volt, a bekapott gól után próbáltak kicsit felpörögni a játékosok, de jött a második gólunk, a második félidőben pedig nagyon zártan védekeztünk, maximum pár átlövéssel próbálkoztak, de nagyon jól játszottunk, megérdemeltük ezt a győzelmet. Ha ezt tudjuk tartani, akkor a budapesti meccsen is meglephetjük a görög csapatot. A BATE ellen szerettük volna megszerezni az első sikert, de végül pont sem lett belőle. A Chelsea ellen jól játszottunk, de Londonban is kikaptunk, most boldogok vagyunk. A sorsoláskor gondoltunk rá, hogy esetleg a Chelsea mögé oda lehet érni. A PAOK kerete jobb, mint a mienk, a BATE-val nagyjából egy szinten vagyunk, a következő két meccsen fog eldőlni a sorsunk."

Az L jelű csoportot a Chelsea hibátlan mérleggel, azaz kilenc ponttal vezeti, mögötte viszont a Vidinek, a PAOK-nak és a fehérorosz BATE Boriszovnak is három-három pontja van. A magyar bajnok a november 8-i negyedik fordulóban a PAOK-ot fogadja a Groupama Arénában.