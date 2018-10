Negyven év után újra sörözhetnének a skótok a stadionokban

Amennyiben a skót futballszövetség, a rendőrség és a parlament úgy dönt, feloldhatják az 1980-ban hozott roppant szigorú alkoholtilalmat a skót stadionokban, és a 2020-as Európa-bajnokságon újra lehet sört inni a Hampden Park lelátóin.

A három oldalú egyeztetésre azt követően kerülhet sor, hogy a klubok részéről egyre többen hangoztatják, hogy véget kellene vetni a lassan negyven éves szigornak, különös tekintettel arra, hogy az ország, egészen pontosan a glasgow-i Hampden Park az egyik házigazdája lesz a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságnak. Azt pedig az európai szövetség (UEFA) nem nézné feltétlenül jó szemmel, ha a 12 rendező város egyikében nem szolgálhatnák ki a főtámogató sörével a szurkolókat, írja a BBC.

A helyzet azonban meglehetősen bonyolult, és Bernard Higgins rendőrfönök meglátása szerint csak alapos előkészítés után módosíthatnak az 1980-as skót kupadöntő után hozott törvényen.

6:35-nél kezdődnek a problémák:

A Riot Cup (balhés kupa) néven emlékezetessé vált mérkőzés után (amit egy 107. percben szerzett góllal nyert meg a Celtic a Rangers ellen utóbbi otthonában, azaz a Hampden Parkban) a két tábor szurkolói összecsaptak a pályán, kövekkel és sörösüvegekkel dobálták, illetve a lelátóról lebontott korlát vascsöveivel ütötték egymást. A rendőrség végül kétszáznál is több drukkert vett őrizetbe, a törvényhozás pedig az alkohol teljes betiltása mellett döntött valamennyi skót sportpályán.

Az UEFA az általa rendezett tornákon a stadionokban és a szurkolói zónákban is engedélyezi az alkoholárusítást, viszont ahhoz, hogy ez Skóciában is így legyen, a skót parlamentnek kellene módosítania a vonatkozó törvényt. A terv ellen leghangosabban a rendőrség tiltakozik, akik nem bíznak abban, hogy a sportesemények és az alkoholfogyasztás ugyanolyan kultúráltan összeegyeztethető, mint a rugbypályákon.

Nem akarunk összetört wc-ket és pirotechnikai bemutatókat látni. A focinak megvannak a maga egyedi problémái, és, ha ezeket még nyakon öntjük alkohollal, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

Ugyancsak a kiterjedt egyeztetés és az alapos előkészítés mellett foglalt állást a skót szövetség (SFA) munkatársa, miközben a BBC által megszólaltott klubvezető jóval megengedőbb lenne.

"A szórakoztatóipar részesei vagyunk, nagyszerű lenne, ha végre újra sörrel a kézben nézhetnék az emberek a meccseket" – mondta John Nelms, a Dundee FC klubigazgatója, aki példaként a Manchester City–Liverpool angol rangadót hozta fel, ahol lehetett sört kapni, a szurkolók pedig teljes mértékben megfelelően viselkedtek.

Társadalomkutatók szerint sem olyan egyszerű a képlet, hogy, ahol alkohol van, ott botrány is van, hiszen, ahogy ők is elmondják, az angol pályákon a szintén meglehetősen durva sztorikat felvonultató nyolcvanas évek óta is kapható alkohol, még sincsenek rendbontások a stadionokban. Viszont az is igaz, hogy a lelátóra tilos felvinni a sört, azt csak a büfék előtt fogyasztható, illetve olyan helyen, ahonnan nem látni a pályát.