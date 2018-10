Messi és Ronaldo nincs, problémák bőven vannak az el Clásico előtt

„Az el Clásico nagyobb, mint Messi és Ronaldo" – mondta Javier Tebas, a spanyol liga elnöke a vasárnapi Barcelona–Real Madrid felvezetéseként. Messi sérült, Ronaldo már egyáltalán nincs, de a futballvilág legnagyobb párharca most sem érdektelen: szeptember közepe óta mindkét csapat komoly problémákkal küszködik, a bajnokságban egymást múlják alul, Julen Lopetegui, a Real Madrid vezetőedzője pedig már a kirúgás határán van.

A címvédő Barcelona vezetősége a keretfrissítést tűzte ki a nyárra. Ezúttal nem volt sztárigazolás, helyette fiatal és tehetséges játékosokat igazoltak. Érkezett Clément Lenglet a Sevillától (36 millió euró), Arthur a Grémiótól (31 millió), Arturo Vidal a Bayern Münchentől (18 millió euró, igen, ő kivétel) és Malcom a Bordeaux-tól (40 millió).

Valverde túl egyszerű a Barcához

A szezon jól indult, a Barcelona az első négy bajnokiját megnyerte, de már ekkor voltak jelei, hogy a pragmatikus edző hírében álló Ernesto Valverde nem tudja megfelelően forgatni a rendelkezésére álló csapatot. A szeptember 23-ai Girona elleni 2–2-es döntetlen a Camp Nouban egyegyhónapos nyeretlenségi szériát indított el,melyben a katalánok kikaptak a Leganéstől, és ikszeltek a Bilbao, valamint a Valencia ellen.

A Bilbao elleni 1–1 után Valverde az mondta, hogy balesetről van szó, egyszerű kisiklásról. Ha egyszer történik ilyesmi, az rendben van. De ez már sorozatban a harmadik volt. Arról, hogy hogyan erősödik évről évre a spanyol bajnokság, és miért a legkiegyenlítettebb jelenleg Európában, már írtunk. Ebben a rossz periódusban a Barcelona kilenc pontot veszített, és a kíméletlen spanyol média rá is húzta az egészet Gerard Piquére, akinekminden mérkőzésre jutott legalább egy, a végeredményt befolyásoló hibája.A gyenge szereplést viszont kár lenne kizárólag az ő nyakába varrni, mert nagyon úgy fest, hogy a problémák sokkal mélyebben gyökereznek, mint néhány egyéni hiba. Valverde tavaly folyamatosan kivárásra, minimális kockázatvállalás mellett a tutira játszott, de az akkori keret nem is volt alkalmas másra. Nyáron azonban a vezetőség elköltött nem kevés pénzt új játékosokra, hogy befoltozza a keretet, ennek ellenére a Barcán még mindig sokszor érezhető a tanácstalanság, amiből csak Messi és Philippe Coutinho egyéni villanásai képesek kirángatni a csapatot.

Valverde idén a nála kőbe vésett 4-4-2 és a 4-3-3 között vívódik. Míg előbbi a Barcelonához méltatlan, korlátolt és defenzív felállás, addig utóbbihoz nem ért. Valverdét ki lehet venni a középmezőnyből, de a középmezőnyt nem lehet kivenni Valverdéből – kritizálták a közösségi médiában a spanyol edzőt, akinek azt róják fel leggyakrabban, hogy nem képes rotálni a játékosait, akik így nincsenek is formában. Amikor Samuel Umtiti hiányában Lenglet megkapta a lehetőséget, 35 perc után kiállítatta magát, Iván Rakitic sokszor fantomközéppályást játszik, Ousmané Dembélé pedig akkor került ki a csapatból, amikor épp kezdet formába lendülni. Az új igazolások közül csak a brazil Arthur kap folyamatos játéklehetőséget (mondjuk, ő él is vele), miközbena 40 milliós Malcom eddig mindössze 25 percet játszott a szezonban.„Hogyan lehetnék boldog, ha nem játszom?” – kérdezett vissza a szintén mellőzött Arturo Vidal a chilei válogatott sajtótájékoztatóján. És ez csak az egyik gond. Umtiti és Thomas Vermaelen sérülése miatt csak Piqué és Lenglet maradt a középső védő posztra, Jordi Albának viszont egyáltalán nincs helyettese a bal oldalon. A nyári költekezés tehát nem oldott meg semmit.

Messi nélkül is készen áll a Barca

A Tottenham, majd a Sevilla ellen kimondottan jól futballozott a Barcelona, de elveszítette Messit, akinek orsócsonttörés miatt három hetet kell kihagynia. A szurkolók joggal aggódhattak, hogy mihez kezd a csapat a legnagyobb sztárja nélkül, de hét közben az Inter elleni Bajnokok Ligája-találkozón bebizonyosodott:az ő hiányát csapatként lehet kompenzálni.A Barcelona 21-szer lőtt kapura, 68 százalékban birtokolta a labdát, és 90 százalék fölötti hatékonysággal passzolt. „Két jó mérkőzéssel a hátunk mögött érkezünk a Clásicóra. Az lesz a döntő, hogy hogyan játszunk, nem az apró részletek. Ismerjük a Realt, a körülmények tekintetében csak még veszélyesebbek lesznek. Ronaldo? Van elég fegyverük ahhoz, hogy pótolni tudják ők. Ahogy nekünk is ahhoz, hogy pótolni tudjuk Messit. Az ő távollétükben sem veszít értékéből ez a párharc” – nyilatkozta Valverde a mérkőzés előtt.

Történelmi mélységekben a Real

A Real szezonja hasonlóan jól indult, mint a Barcelonáé. Miközben a fél világ Ronaldóért és Zidane-ért sírt, Lopetegui kockázatos döntések sorát meghozva próbálta nyomatékosítani: ez az ő csapata. Kezdetben ez jól működött, a városi rivális Atlético Madrid ellen elveszített európai Szuperkupa után a Real sebességi fokozatot váltott és elgázolt mindenkit, aki az útjába került.

A Real eredményei augusztus 19. és szeptember 22. között Real–Getafe 2–0 (bajnoki)

Girona–Real 1–4 (bajnoki)

Real–Leganés 4–1 (bajnoki)

Bilbao–Real 1–1 (bajnoki)

Real–Roma 3–0 (BL)

Real–Espanyol 1–0 (bajnoki) Real–Getafe 2–0 (bajnoki)Girona–Real 1–4 (bajnoki)Real–Leganés 4–1 (bajnoki)Bilbao–Real 1–1 (bajnoki)Real–Roma 3–0 (BL)Real–Espanyol 1–0 (bajnoki)

Aztán valami megtört hirtelen: szeptember 26-án a madridiak egy sima hármast kaptak Sevillában, majd ikszeltek az Atléticóval, és kikaptak a CSZKA Moszkvától valamint a Deportivo Alavéstől. Úgy tűnt, hogy a kéthetes válogatott szünet után a Levante jó partner lehet ahhoz, hogy ledobják a láncot és újra a győzelem útjára lépjenek, de a valenciai csapat győzni tudott a Bernabéuban. Egyedül a Sevilla ellen nem érdemeltünk győzelmet. A többi meccsen semmi olyan nem történt, ami ne fordulhatna elő a futballban” – mondta Lopetegui a Plzen elleni BL-győzelem után. Az igaz, hogy az xG-mutató alapján, amely nem a helyzetek számát, hanem azok minőségét méri,a Realnak vezetnie kellene a bajnokságot,de az ötmeccses nyeretlenségi sorozat alatt mindössze egy gólt lőtt (119 próbálkozásból), és mivel azt az egyet is az 55. perc után a Levante ellen, a klubtörténelem leghosszabb góltalansági periódusát produkálta azzal, hogy 481 percig nem talált a kapuba.

Ha látni akarod, fizesd meg 2007 óta nem volt olyan El Clásicó, amelyen sem Messi, sem Ronaldo nem lépett pályára, ehhez képest most emelkedtek az egekbe a belépők árai. A legdrágább (nem VIP) belépõ 499 euró (körülbelül 162 ezer forint), a legolcsóbb 179 euró (kb. 58 ezer forint). Ez rekord a párharc történetében.

Forrás: La Liga Loca 2007 óta nem volt olyan El Clásicó, amelyen sem Messi, sem Ronaldo nem lépett pályára, ehhez képest most emelkedtek az egekbe a belépők árai. A legdrágább (nem VIP) belépõ 499 euró (körülbelül 162 ezer forint), a legolcsóbb 179 euró (kb. 58 ezer forint). Ez rekord a párharc történetében.Forrás: La Liga Loca

Lopetegui a körülmények áldozata

A Plzen elleni győzelem után Lopetegui azt nyilatkozta, hogy számára egyértelmű, hogy ő irányítja a csapatot a Barcelona ellen. A madridi sajtóteremben jelen lévő újságírók állítása szerintLopetegui meggyötörten, teljesen magára hagyatottan ült előttük.Valósznűleg ő is érzi a vesztét, és pontosan tudja, hogy egy vereség a Camp Nouban a madridi karrierjének végét jelentheti. És lehet, hogy az egész edzői pályafutásának végét is. Lopetegui gyakorlatilag klubedzői tapasztalat nélkül vállalta el a világ leghálátlanabb munkáját. Amíg jól mentek a dolgok, senki nem szólt egy szót sem, a rossz periódus közepette viszont ő van kikáltva első számú bűnbaknak – jogtalanul, tekintve, hogy nincs tapasztalata a válsághelyzet kezelésében.Zidane is azért lehetett sikeres, mert vezető volt, erős karakter, aki a legmagasabb szinten játszott.Mivel mindent tudott a futballról, a játékosok elhitték neki, amit mondott, még akkor is, ha az nem mindig tükrözte a valóságot.

A Realnál valószínűleg mentális gondok vannak, legalábbis erre utal a sok kihagyott helyzet (amiről Lopetegui nem tehet), Sergio Ramos megmagyarázhatatlan viselkedése vagy Marcelo frusztrált nyilatkozata a Plzen elleni mérkőzés után. Az újságírók bántanak minket. Lehet azért, mert nem tudnak semmit a futballról és féltékenyek ránk – mondta a brazil.

A siker érdekében Lopeteguinek azt kellene elhitetnie a játékosokkal, hogy ők a legjobbak. A kérdés csak az, hogy lesz-e erre lehetősége, mert jelenleg úgy áll a helyzet, hogy ha a Real kikap a Camp Nouban, a spanyol nem éli meg a hétfőt (kirúgása esetén 18 millió eurót fizet neki a klub). A presztízsen kívül tehát a vezetőedző állása is a tét.

Az el Clásicót 16.15 órától játsszák.