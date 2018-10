Első perces és félpályás gólt is rúgtak Sallaiék

A Sallai Rolandot csereként pályára küldő Freiburg hazai közönség előtt győzte le 3-1-re a tabella második helyén álló Borussia Mönchengladbachot a Bundesliga 9. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Villámgóllal kezdődött a találkozó, miután a Freiburg már a kilencedik másodpercben büntetőt harcolt ki, Waldschmidtet kaszálta el Yann Sommer kapus, a tizenegyest pedig Petersen váltotta gólra.

Rákapcsolt a 'Gladbach, amelyik tizenhat éve nem tudott győzni a svájci határ mellett fekvő városban, és a 20. percben ők is kiharcoltak egy büntetőt - ez sem volt vitatható -, amit Thorgan Hazard lőtt nagyon magabiztosan a kapuba.

A második félidő vendég mezőnyfölénnyel kezdődött, és freiburgi góllal folytatódott, a hazaiak egy kontrából három húzással jutottak el Sommer kapujáig, és végül Waldschmidt passzolta a hálóba a labdát.

Maradt a zöld-fekete mezőnyfölény, amire válaszul Christian Streich a 70. percben pályára küldte Sallai Rolandot, aki két perccel később csak centikkel maradt le egy beadásról. Az utolsó tíz percben kontrákra rendezkedtek be a hazaiak, Sallai két kaput eltaláló lövéssel is jelentkezett, és több jó csellel és passzal is felhívta magára a figyelmet.

A 'Gladbach már csak kínlódott, nyoma sem volt a szezon második legeredményesebb (19 gól) támadósorának, a Freiburg pedig megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, végül nem is egy, hanem két góllal, miután a 90+3. percben a négy perccel korábban beálló Höler a kezdőkörből küldte vissza Sommer pocsék kirúgását – egyenesen a kapuba.

Eredmény, Bundesliga 9. forduló:

Freiburg–Mönchengladbach 3-1 (1-1)