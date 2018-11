Vége Cristiano Ronaldo és Lionel Messi egyeduralmának

Év végéhez közeledve a különböző díjátadó gálák száma is megnő a sportvilágban, a labdarúgás szerelmeseit pedig alighanem az Aranylabda odaítélése tartja lázban leginkább. December 3-án ugyanis vélhetően megtörik a Cristiano Ronaldo – Lionel Messi páros 10 éve tartó hegemóniája, és a brazil Kaká 2007-es győzelme után nem a portugál vagy az argetnitn klasszis nevét húzzák majd elő a borítékból.

Hogy mennyire tett jót a futballnak, valamint az Aranylabda presztízsének, hogy egy évtizeden keresztül csakis Messit vagy Ronaldót díjazták, arról rengeteg elemzés és értekezés született, a kérdés azonban inkább költői. Bő egy évvel ezelőtt mi is részletesen foglalkoztunk a témával, és akkori véleményünket máig fenntartjuk, miszerint szimpátiaszavazássá silányult a korábban rangos elismerés. Arra azért jól ráéreztünk, hogy az ítészek a fél világ és CR lelki békéjét szem előtt tartva a portugált jutalmazták, így mindkét szupersztár 5-5 elsőséggel büszkélkedhet.

Nem csupán ennek lesz azonban köszönhető, hogy alighanem végre új győztest köszönthetünk majd, ehhez mind Messitől, mind Ronaldótól kellett egy pocsék vb-szereplés is. Bár előbbi bajnokságot és kupát, utóbbi pedig BL-t nyert, voltak náluk sokkal kiemelkedőbb teljesítményt produkáló futballisták a szezonban.

A France Football október 8-án hozta nyilvánosságra szűkített, 30 fős listáját, közülük azonban talán öten bizakodhatnak joggal a végső sikerben. Az exrómai kapus, a nyár óta már a Liverpoolt erősítő Alisson például maga sem gondolhatja komolyan, hogy akár a legjobb három közé odaérhet, számára alighanem már maga a jelölés is nagy dolog. Sergio Agüero, Edinson Cavani, vagy éppen Diego Godín is hasonlóan érezhet, de Kanté, Mané, De Bruyne vagy Suárez, és rajtuk kívül még legalább tízen csak azért szerepelnek a felsorolásban, hogy senkinek ne lehessen felróni a hiányukat.

Foglalkozzunk inkább mi is azzal a néhány futballistával, aki érdemben beleszólhat az első hely sorsába, ehhez pedig a fogadóirodák szorzóit, valamint az idei eredményeket hívtuk segítségül.

Klubszinten minden évben a Bajnokok Ligája jelenti a csúcsot, ezt sorozatban harmadszor a Real Madrid nyerte - ez alapján nem meglepő, hogy a spanyol óriás adja a legtöbb jelöltet a listára, szám szerint nyolcat. Mégsem ez volt az idei esztendő legfontosabb futballeseménye, azt ugyanis nyáron rendezték Oroszországban. A világ tetejére gyakorlatilag minden erőfeszítés nélkül a franciák ültek fel, így ha szigorúan az eredményeket nézzük, Raphael Varane lenne a befutó. A 25 éves védőnek a BL-döntő után a világbajnokság fináléját követően is aranyérmet akasztottak a nyakába - ő mindössze a kilencedik játékos a labdarúgás történetében, akinek sikerült ez a dupla. Egyszer volt azonban Budán kutyavásár - Fabio Cannavaro éppenséggel biztosan örül neki -, de ez a remeklés a top 3-ba is kevés lesz.

Maradva a francia vonalnál, két komolyabb esélyesről is ejtsünk szót, Antoine Griezmann és Kylian Mbappé ugyanis már joggal bizakodhat. Előbbi az Atlético Madriddal ráadásul Európa-liga győzelmet is ünnepelhetett májusban, a Marseille ellen 3-0-ra megnyert döntőben kétszer volt eredményes. A vb-n négyszer köszönt be, így ott is bőven kivette a részét a sikerből, mindezek alapján lehet keresnivalója a végelszámolásnál.

A PSG csodatinijének, Mbappénak is, aki szintén négy gólt lőtt a világbajnokságon, emellett Párizsban egy bizonyos Neymart homályosít el folyamatos tündöklésével. A vb-n a torna legjobb fiatal játékosának választották, ám éppen kora miatt kerülhet hátrányba a többiekkel szemben: 19 éves ifjakhoz nem szoktak csak úgy Aranylabdákat dobálni. Az eddigi legfiatalabb győztes, a brazil Ronaldo is 21 volt, amikor 1997-ben kitüntették.

Ha már Ronaldo, akkor essen szó Cristianóról is, aki bár a 16 között búcsúzott a portugálokkal a vb-n, addig hátán vitte a csapatot, BL-t nyert, az elődöntőben mostani csapatának, a Juvénak ollózott gólja pedig annyira pazarra sikerült, hogy a torinói drukkerek is felállva tapsolták. Mi sem tudunk betelni vele, gyorsan meg is mutatjuk emlékeztetőül.

A finálé viszont nem róla szólt, és a bajnokságban sem tudott igazán segíteni, csak harmadik lett a Reállal.

Messi bár 34 találattal a La Liga gólkirálya lett és a bajnokságot, valamint a kupát is megnyerte a katalánokkal, a válogatottal nem tudott átlépni saját árnyékán. Már a csoportkörből való továbbjutáshoz is vért kellett izzadnia az argentinoknak, ami azért egy Horvátország-Izland-Nigéria hármas mellett több, mint kellemetlen, a nyolcaddöntőben pedig a későbbi győztes franciák esélyt sem adtak nekik. Mi sem adunk Messinek a 6. Aranylabdára.

És hogy ki lesz a befutó? Bár Eden Hazard, Mo Szalah és Harry Kane is élete egyik legjobb évét produkálta, egyikül sem érhet Luka Modric nyomába. A horvát középpályás kulcsszerepet töltött be a Real Madrid és a horvát válogatott középpályáján, elévülhetetlen érdemei voltak a BL-arany- és a vb-ezüstéremben. A világbajnokság aranylabdáját nyáron már megkapta, a FIFA-nál pedig az év játékosának választották szeptember végén.

A bukmékereknél is a horvát játékmester a toronymagas esélyes, a legtöbb helyen mindössze 1,5-ös oddsot adnak rá. Második helyre Ronaldót tették, ám az ő sikere már ötszörös pénzt hozna a konyhára, míg Griezmann esetleges meglepetésgyőzelme nagyjából megnyolcszorozná az alaptétet. Mbappé a negyedik 10 körüli, Messi pedig csupán ötödik, 20-as szorzóval.

Hogy végül beigazolódik-e a papírforma, netán teljesen váratlan eredmény születik, az egy hónap múlva, december 3-án kiderül.

Természetesen olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, szavazzanak, önök szerint ki érdemli meg leginkább az Aranylabdát?