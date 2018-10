Változtat a Haladás, Horváth Ferenc kispadra teszi Király Gábort

A magyar élvonalbeli labdarúgó bajnokság (OTP Bank Liga) 12. fordulójában szombaton 17 órakor az utolsó helyen álló Szombathelyi Haladás a második Budapest Honvédot fogadja, a kapuban pedig Király Gábor helyett Rózsa Dániel áll majd. Ez pedig azt jelenti, hogy a 108-szoros válogatott kapust három és fél év után teszik a kispadra.

„Nagyon jó embernek és nagyon jó játékosnak tartom Királyt, akinek élete a Haladás - fogalmazott Horváth. – Azonban úgy gondoltam, a korábbi hetek sikertelensége miatt váltanom kell, s ezúttal Rózsának szavazok bizalmat. Ez persze nem jelenti azt, hogy Király többet nem véd a Haladásban."

Király Gábor: 42 éves vagyok, nem leszek fiatalabb, de mindenem a Haladás A labdarúgó NB I-ben szereplő Szombathelyi Haladás nem kezdte jól a bajnokságot, a válogatott szünet előtt az utolsó, 12. helyen áll a csapat - egy győzelem és két döntetlen mellett hétszer kapott ki . A jobb szereplés érdekében a vasi együttes edzőt is váltott, de egyelőre hiába vette át Horváth Ferenc a távozó Michal Hipp helyét, két hét alatt még nem tudott csodát tenni.

Ha nem jönnek az eredmények, változtatni kell: a taktikán, az edzésmunkán vagy a posztokon – mondta a döntéssel kapcsolatban Király Gábor.

"Voltam már ebben a szituációban többször is pályafutásom során, tudom, hogy a frissítés jót tesz, könnyebben átbillen a rossz perióduson egy csapat. Nekem a Haladás érdeke a legfontosabb, e szerint tekintek most is a szituációra. Ha nem a mérkőzésen, úgy edzésen segítem a csapatot és a kapustársaimat a minél jobb teljesítményhez, hiszen egy a célunk!"