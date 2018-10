A svéd Sven-Göran Eriksson lett Fülöp-szigetek labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya.

Mariano Araneta Jr., a távol-keleti ország sportági szövetségének elnöke szombaton bejelentette, hogy a 70 éves edző irányítja a nemzeti csapatot novemberben a délkeleti-ázsiai válogatottak tornáján, valamint januárban az Ázsia Kupán. Erikssonnal egyelőre fél éves időtartamra állapodtak meg, hosszabbítási lehetőséggel.

Köszönjük neki, hogy elfogadta válogatottunk vezetőedzői posztját. Személye hatalmas motiváció lesz a csapat számára" - nyilatkozta az elnök.

A szakvezető várhatóan a jövő héten utazik Manilába, de a dohai edzőtáborozás során már találkozott a csapattal.

A svéd edző korábban a Manchester City, a Leicester City, a Lazio és az AS Roma csapatát, illetve Anglia, Mexikó és Elefántcsontpart válogatottját is irányította, de dolgozott Portugáliában, Thaiföldön, az Egyesült Arab Emírségekben és Kínában is.