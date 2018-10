Dárdaiék újabb hatalmas bravúrja, pontot szereztek Dortmundban

A Dárdai Pál által irányított Hertha Berlin játszott a listavezető Borussia Dortmund vendégeként a Bundesliga 9. fordulójának szombati játéknapján.

Talán még a címvédő Bayern München ellen 2-0-ra megnyert hazai mérkőzésnél is nehezebb kihívás várt Dárdaiékra, hiszen a Dortmund az idei szezonban még nem vesztett meccset, 11 győzelem mellett két döntetlenjük van, ők rúgták messze a legtöbb gólt (27-et) és kapni sem kapott náluk kevesebbet (8) egyetlen csapat sem. Dárdai sűrű középpályát és gyors támadósort küldött a pályára, de, ahogy az várható volt, helyenként nyomasztó hazai mezőnyfölényben teltek a percek.

Diese elf Herthaner sollen es heute richten! Wir glauben an euch! #BVBBSC#hahohepic.twitter.com/4Xe0NrJG0J — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 27, 2018

Jarsteinnek több hazai próbálkozásnál is résen kellett lennie, de Duda révén egyszer a berliniek is tudtak veszélyeztetni. A 18. percben Reus beadásából Jadon Sancho sarkazott a vendégek kapujába, de mire a sárga-feketék befejezték egymás vállának veregetését, addigra Stegemann játékvezető jelezte, hogy nincs ok az örömre, mert Reus lesen volt.

Éles szem kellett hozzá, annyi szent:

Jadon Sancho scored this goal but it was disallowed for offside. Mad ting uno. pic.twitter.com/UMTymE7rMU — Ryan (@ryanftbl) October 27, 2018

Tíz perccel később aztán már nem volt mentség: egy újabb gyors támadás végén Mario Götze ugratta ki Sanchót, a 18 éves angol támadó pedig megszerezte idei harmadik bajnoki gólját.

A gól után rákapcsolt a Hertha, többször is eljutottak Bürki kapujáig, de a legizgalmasabb szituáció az volt, amikor a svájci kapus ütközött az egyik védőjével. A 40. percben Duda kínálta meg Bürkit, majd egy perccel később a szlovák szélső labdát szerzett, átrobogott a hazai térfélre, majd balról átívelt a középen robogó Kalou elé, akiről lemaradt Witsel, az elefántcsontparti pedig köszönte szépen és kiegyenlített.

A második félidő elejét igyekeztt megpörgetni a BVB, aminek az volt az ára, hogy Kalou kerülhetett helyzetbe. Később Piszczek középre tartó tízméteres fejesét fogta biztosan Jarstein, majd Reus esett el a tizenhatos vonala előtt, ami után a bíró előbb a tizenegyes pontra mutatott, majd szóltak neki, hogy kívül volt az eset. A 62. percben viszont egy pillanatra kihagyott a berlini védők figyelme, az Atlético elleni BL-meccsen négy gólpasszt kiosztó Hakimi adott jó passzt Götzének, aki ugyan nagyon rosszul találta el a labdát, de az így is elvánszorgott Jarstein mellett, és talán be is ment volna, de Sancho a biztonság kedvéért még belepöccintett egyet.

A Hertha viszont ebben a szezonban nem az a csapat, amelyiket padlóra lehet küldeni egy góllal, pár perc elteltével kiegyenlítettebbé vált a labdabirtoklás, Dárdai frissített a támadósorban, és voltak is lehetőségeik a vendégeknek. Igaz, a 87. percben Bruun Larsen végleg lezárhatta volna a meccset, de nagyon rosszul találta el a félmagasan középre adott labdát. Igaz, egy perccel később Bürkinek kellett nagyot védenie egy közeli fejesnél, majd Diallo védett arccal egy kapuba tartó berlini lövést. A 90. percben aztán jött a csattanó: Davie Selke hadakozott Zagadou-val, a francia védő pedig csak lerántani tudta őt a tizenhatoson belül. A jogos tizenegyest Salomon Kalou vágta magabiztosan a kapuba.

Bundesliga, 9. forduló:

Borussia Dortmund–Hertha BSC 2-2 (1-1)

gól: Sancho: 27., 61., ill. Kalou 41., 90+1 (11-esből)

Hannover–Augsburg 1-2 (0-1)

gól: Bebou 72., ill. R. Khedira 8., A. Finnbogasson 63.

Mainz–Bayern München 1-2 (0-1)

gól: Boëtius 46., ill. L. Goretzka 39., Th. Alcántara 62.

Düsseldorf–Wolfsburg 0-3

gól: Weghorst 41. (11-esből), Brekalo 73., Ginczek 80.