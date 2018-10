Hatalmas balhét rendeztek a Hertha-drukkerek Dortmundban

A Borussia Dortmund–Hertha Berlin mérkőzés alatt a fővárosi drukkerek összecsaptak a rohamrendőrökkel.

Úgy tűnik, hogy a pályán elért eredmények a lelátón is meghozzák a harci kedvet: a Hertha talán már nem is olyan nagy meglepetésre 2-2-t játszott Dortmundban, a berlini drukkerek pedig úgy érezték, hogy nekik is fel kell nőniük a feladathoz. Az ő olvasatukban ez sajnos azt jelentette, hogy a mérkőzés alatt összecsapjanak a rohamrendőrökkel.

Ez történt a stadionban:

Másik kameraállásból ugyanaz: