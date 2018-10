Böde-mesterhármas, a Fradi egy félidő alatt elintézte a DVTK-t - videó

Az éllovas Ferencváros a DVTK vendégeként 4-1-re nyert az OTP Bank Liga 12. fordulójának szombati játéknapján, többek között Böde Dániel mesterhármasának köszönhetően. A Debrecen hazai pályán 2-1-es győzelmet aratott a Puskás Akadémia ellen, a Király Gábort először a kispadra ültető Haladás büntetőt rontva, emberhátrányban játszva, a 91. percben kapott góllal kapott ki a Budapest Honvédtól, míg a Paks 2-1-re verte a Mezőkövesdet.

Az éllovas ferencvárosiak az elmúlt fordulóban veszítettek el veretlenségüket, miután a Puskás Akadémia otthonában 1-0-ra kikaptak. A zöld-fehérek ráadásul azt megelőzően otthon játszottak 2-2-es döntetlent a Debrecennel. A DVTK viszont erős hullámvölgyben volt a mérkőzést megelőzően: a miskolci gárda hat forduló óta nem nyert, legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén még pontot sem szerzett, bár egyszer sem játszott alárendelt szerepet. Az Újpesttől és a Viditől házigazdaként, a Honvédtól vendégként szenvedett vereséget minimális különbséggel.

Mindkét csapat előtt fel volt adva tehát a lecke, hogy javítson az elmúlt hetek nem túl fényes teljesítményén, amelyhez a hangulat adva volt Diósgyőrben, mivel mindkét oldalon hatalmas támogatást kaptak a játékosok a szurkolóktól, igazi futballhangulat uralkodott Miskolcon. A vendég drukkerek csak a 14 kocsiból álló különvonattal 1100-an mentek a rangadóra, már a Keleti pályaudvaron félelmetes hangulatot teremtettek.

Ennek megfelelően az első percekben egymásnak estek a csapatok, nagyon jó volt az iram. A 3. percben Davide Lanzafame jó helyzetből a sorfalba rúgta a szabadrúgást, majd a másik oldalon bal oldali beadást követően Dibusz Dénesnek kellett kiöklöznie a labdát.

Nem sokkal később a ferencvárosi szöglet után Tajti Mátyás kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, de Berke Balázs játékvezető továbbot intett, majd Branko Mihajlovics felszabadított. A 10. percben Marcel Heister szerezhette volna meg a vezetést, de hiába lőtt 11 méterről, Dusan Brkovicson lelassult a labda, így sikerült felszabadítani. Két perccel később a Diósgyőr is jelezte, hogy a pályán van, Martin Juhar viszont csak az oldalhálót találta el.

Az első negyedóra elteltével sem álltak le a csapatok, a 18. percben Böde Dániel esett nagyot két hazai védő között a tizenhatoson belül, de ezért sem járt büntető. A félidő közepén előbb Ivan Petrjak beadása után Lovrencsics Gergő lövését blokkolták, majd a kontrából a DVTK kerülhetett volna előnybe: Szergij Sesztakov adott be a balról, Márkvárt Dávid nem jól találta el a labdát, amely így lett jó Vernes Richárdnak, aki közelről fejelt, de az előtte álló védőt találta el.

Ami az egyik oldalon nem ment be, az a másikon igen, a Fradi a 26. percben büntetett: Heister bal oldalról érkező lapos beadását Antal Botond ütötte éppen Böde Dániel fejére, ahonnan a hálóba pattant.

A kapott gól felrázta a miskolci együttest, gyors egymás utánban két hatalmas ziccert is rontott a DVTK. Előbb Sesztakov beadását Vernes az ötösről a bal felső mellé fejelte Leandro mellől, majd Juhar lőtt balról, a labda alig suhant el a hosszú alsó mellett.

A Fradi viszont szinte minden helyzetét kihasználta, így a 40. percben már három góllal vezetett. A 37. percben Bőle Lukács indítása után Böde Dániel 14 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt, így megszerezte a vendég együttes, és saját maga második gólját.

Az újabb kapott góltól megzavarodott Diósgyőr védelem a 40. percben megint nem állt a helyzet magaslatán: Bőle jobb oldali szögletét a kapu elé csúsztatta fejjel Böde, majd Miha Blazicról Stefan Szpirovszki elé pattant a labda, aki közvetlen közelről nem hibázott.

Az első félidő hátralévő idejében még egy hazai lövést jegyezhettünk fel, Tajti próbálkozása azonban jócskán mellé ment, így háromgólos ferencvárosi előnnyel vonulhattak a csaaptok az öltözőbe.

A Diósgyőr tehát elképesztő nehéz helyzetből vágott neki a második játékrésznek, amely ugyancsak nagyon rosszul kezdődött a miskolci csapatnak: Lanzafame bal oldali beadása után Böde Dániel három méterről lőtt a bal alsóba, így mesterhármast szerzett 47 perc alatt.

A folytatásban sem állt le a Fradi, de Antal Tamás két szép védésének köszönhetően nem kapott gyorsan újabb gólt a DVTK. Az 58. percben megint közel került a gólhoz az FTC, de a védőről lepattanó labdát Heister az oldalhálóba lőtte nyolc méterről. Ekkor már a hazai szurkolók is kifejezték az elégedetlenségüket, csoda, hogy eddig bírták.

A Ferencváros is visszavett már ekkor a tempóból, a Diósgyőr pedig érhető módon minden hitét elvesztette, így barátságos labdázgatásba ment át az amúgy nemzetközi mércével is kiválónak mondható találkozó. A mesterhármast szerző Böde a 66. percben hagyta el a pályát, vastaps közepette.

A 68. percben Florent Hasani lövése jelezte, hogy a DVTK azért még a pályán van, de hiába volt váratlan a próbálkozás, Dibusz magabiztosan védeni tudott.

A 71. percben a semmiből szépített a hazai csapat: diósgyőri szögletet követően Leandro nyúlt bele kézzel a labdába, a megítélt tizenegyest pedig Branko Mihajlovics magabiztosan értékesítette.

Ám hiába jött a szépítő találat, a Diósgyőr a hátralévő időben nem tudott komoly nyomást helyezni a Ferencvárosra - hiába voltak próbálkozásai -, Bőle révén a 80. percben a Fradi növelhette volna az előnyét, de a szélső közelről kapu mellé lőtt, majd az utolsó pillanatokban még egy lesgólig is eljutott a zöld-fehér klub. A Fradi így javítani tudott a PAFC elleni vereséget követően, míg a DVTK vesszőfutása tovább tart, már hét forduló óta nem nyert a miskolci együttes.

„A múlt héten is megkaptam a bizalmat, akkor sajnos csak két kapufáig jutottam, most viszont szerencsére belőttem a helyzeteket. Megyünk tovább, most az a legfontosabb, hogy nyertünk. Az elmúlt két meccsen nem sikerült begyűjteni a három pontot, így vissza kellett kerülni a helyes útra. A DVTK-nak megvoltak a helyzetei a meccs elején, ha megszerzik a vezetést, akkor sokkal nehezebb lett volna a meccs. A negyedik góllal lezártuk a legfontosabb kérdéseket" – mondta Böde Dániel az M!Sport kamerája előtt, a mesterhármast szerző támadó hozzátette, hogy jó párost alkotnak Davide Lanzafaméval, mivel három mérkőzésen ketten 12 gólig jutottak ha együtt voltak a pályán.

OTP Bank Liga, 12. forduló

Diósgyőri VTK-Ferencváros 0-4 (0-3)

Debreceni VSC-Puskás Akadémia 2-1 (1-0)

Szombathelyi Haladás-Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0)

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry 2-1 (1-0)

Korábban:

MTK-Újpest 1-0

További részletek hamarosan!