Főcsoport-győzelmet ért Sallói Dániel gólja Amerikában

Az MLS alapszakaszának utolsó meccsén a Sporting Kansas City a Los Angeles FC ellen lépett pályára, és a 2-1-es siker azt jelentette, hogy Sallói Dániel csapat a megnyerte a Nyugati Főcsoportot.

A Sportingnak már egy döntetlen is elég lett volna a csoportgyőzelemhez. A hazai csapatban Sallói Dániel kezdőként kapott szerepet, és a Sporting Róger Espinoza góljával szerzett vezetést. A 63. percben a mexikói Carlos Vela tizengyesből egyenlített, majd Sallói gólja döntötte el a mérkőzés sorsát.

A kansasi csapatban Németh Krisztián ezúttal nem kapott lehetőséget.

Nemanja Nikoliccsal a kezdőben lépett pályára a Chicago Fire a DC United ellen. A gól nélküli meccsen Stieber Zoltán nem játszott a washingtoni csapatban.

A Keleti Főcsoportot a New York Red Bulls csapata nyerte.

A rájátszás első fordulójának párosítása:

New York City-Philadelphia Union

FC Dallas-Portland Timbers

DC United-Columbus Crew

Los Angeles FC-Real Salt Lake

A meccseket csütörtökön, illetve pénteken játsszák, a győztesek a negyeddöntőbe jutnak, ahol csatlakoznak a New York Red Bulls, az Atlanta United, a Sporting Kansas City és a Seattle Sounders együtteséhez.

Eredmények:

Seattle Sounders–San Jose Earthquakes 2-1

Vancouver Whitecaps–Portland Timbers 2–1

New York City–Philadelphia Union 3-1

Colorado Rapids–Dallas FC 2–1

Chicago Fire–DC United 0–0

Sporting KC–Los Angeles FC 2–1

Los Angeles Galaxy–Houston Dynamo 2–3

New York Red Bulls–Orlando City 1–0

Toronto FC–Atlanta United 4–1

New England Revolution–Montreal Impact 1–0

Columbus Crew–Minnesota United 3–2