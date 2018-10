Kórházban éjszakázott, délután mesterhármast lőtt

Lehet, hogy mégsem Luis Suárezé volt a hétvége teljesítménye a spanyol bajnokság legutóbbi fordulójában.

Az uruguayi csatár vasárnap mesterhármast lőtt a Real Madrid elleni El Clásicón, egy nappal korábban azonban Iago Aspas is megcsinálta ugyanezt az Eibar ellen. Most akár legyinthetnénk is, hogy az Eibar ellen nem nagy szám, de a körülményeket figyelembe véve mégis az!

Aspasnak pénteken született meg a kislánya, ami miatt az egész éjszakát a kórházban töltötte. A mérkőzést pedig szombaton 18.30 órakor játszották. „A szófa kicsit kemény volt" – mondta a spanyol válogatott csatára a találkozó után.

Az eddigi tíz forduló alatt Aspas nyolc gólt rúgott, ezzel Cristhian Stuanival karöltve vezeti a spanyol bajnokság góllövőlistáját.

Aspas góljait ITT nézheti meg. Érdemes.