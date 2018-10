Európában és Dél-Amerikában is figyel labdarúgókat a Fradi

A portugál sportnapilap, a Record számolt be arról, hogy 25 különböző klub, köztük a Ferencváros megfigyelője is ott ült vasárnap este, az FC Porto–Feirense (2–0) portugál bajnoki mérkőzésen, az nso.hu pedig azt is megtudta, mely országokba utaznak még mostanában a klub képviselői.